После того, как войска РФ временно захватили украинский Бердянск, из морского порта города исчезли пять кораблей с зерном.

Об этом сообщил в эфире телемарафона на общенациональных каналах глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Таким образом он прокомментировал информацию, действительно ли враг планирует вывозить украинское зерно из захваченного Бердянска через порт. Старух отметил, что несколько дней тому назад из порта исчезли корабли с зерном.

– Что сообщают жители Бердянска. Там стояли на загрузке пять кораблей. Некоторые из них были полностью загружены: это мы видим по таможенным документам. Некоторые частично были загружены. Несколько дней тому назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами. Сейчас мы посмотрим, корабль же отдает какие-то коды непосредственно в информационную среду. И поймем их местонахождение, — подчеркнул Старух.

Он уточнил, что на корабли было загружено несколько десятков тысяч тонн украинского зерна.

Глава ОВА также проинформировал о ситуации в городе Энергодар, который также временно захватили путинские войска

– Ситуация без изменений. На станции (Запорожской АЭС, – Ред.) скрываются террористы. Технику там разместили под прикрытием станции. И вокруг – блокпосты. Иногда в город заходят… разные группы террористов, — заявил Старух.

Ранее сегодня стало известно, что российские захватчики похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка, поскольку не смогли принудить местные власти к “сотрудничеству”. Местонахождение Самойдюка пока неизвестно.