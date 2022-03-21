Российская Федерация готовится активно распространять дезинформацию и пропаганду, чтобы подготовить почву для оправдания продления сроков войны.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили в Генштабе, противник продолжает ведение масштабной вооруженной агрессии против Украины. Задания оккупантов по разгрому группировок Вооруженных Сил Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение Киева и установление контроля над левобережной частью Украины не выполнены.

Врагу частично удалось достичь цели в Донецком операционном районе и удержать сухопутный коридор в южной части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

— В связи с отсутствием существенных успехов в ходе наземной операции продолжается активное распространение дезинформации и пропаганды среди населения Российской Федерации — готовится основа для оправдания продления сроков войны и создания ошибочного воображения относительно эффективности международных санкций, — говорится в сообщении.

Враг в течение суток наносил ракетно-бомбовые удары, активно применял средства воздушного нападения. В ВСУ отметили, что оккупанты сосредотачивали удары на важных объектах гражданской инфраструктуры и жилых кварталах населенных пунктов с целью запугивания гражданского населения и снижения экономического потенциала Украины.

Направления, по которым пытается продвинуться враг:

На Волынском направлении остается высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами Российской Федерации на белорусских объектах с целью втягивания вооруженных сил Республики Беларусь в войну против Украины.

В Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Закрепляется на захваченных рубежах и проводит подготовку к наступлению на Киев. За счет активных действий подразделений Вооруженных Сил Украины оккупанты на отдельных направлениях блокированы.

На Северском направлении противник продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. Но не может организовать качественное логистическое обеспечение подразделений и оборудование занятых позиций.

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не производил, пытается осуществить скрытую подготовку к возобновлению наступления.

На Донецком и Луганском направлениях благодаря умелым и искусным действиям Украинских воинов были успешно отбиты семь атак врага, уничтожены 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля, около 170 человек живой силы. Подразделения ПВО сбили 1 вражеский Су-34 и 1 вертолет оккупантов (потери уточняются).

— Противник продолжает нанесение авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя, в частности металлургическому комбинату Азовтсаль. Ведет штурмовые действия в западных и восточных окрестностях, в направлении центральной части города. Успехов нет. Несет потери, — говорится в сообщении.

На Таврическом направлении существенных изменений не отмечено. В целях предотвращения митингов в оккупированных населенных пунктах перемещены подразделения Росгвардии, которые пытаются проводить карательные мероприятия против мирного населения на территории Херсонской и Запорожской областей.

Ожидается продолжение проведения оккупантами мер, направленных на установление оккупационных властей на временно подконтрольных территориях и борьбу с центрами национального сопротивления.

На Южнобужском направлении противник деморализован, фиксируются нередкие случаи оставления оборонных позиций, оружия и техники.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ