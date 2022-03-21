Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 25 день войны
Убили Убили
115 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Убили Убили
> 900 (ООН) взрослых
Факты / Украина

Сбит один самолет, четыре БПЛА и две ракеты – отчет в сутки от ВСУ

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Сбит один самолет, четыре БПЛА и две ракеты – отчет в сутки от ВСУ

За двадцать пять суток российские оккупанты понесли серьезные потери как на земле, так и в небе, как сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ. Всего уничтожено 96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет.

— Уже вторые сутки наблюдается снижение интенсивности вражеских налетов. В основном оккупанты с помощью беспилотников оперативно-тактического уровня фиксируют результаты ракетно-бомбовых ударов по территории Украины.

Именно поэтому основной добычей противовоздушной обороны Воздушных Сил стали БПЛА оккупантов, которых на разных направлениях сбито четыре единицы. Кроме того, сбит один вражеский самолет рашистов и две крылатые ракеты.

По наземным целям успешно отработала ударная авиация.

Бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, танковым колоннам и живой силе, — говорится в сообщении.

Напомним, на Донецком и Луганском направлениях в течение суток Вооруженные силы Украины успешно отразили семь атак российских войск.

Читайте
Данилов: если хотя бы один белорусский солдат перейдет границу Украины, он будет уничтожен

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка