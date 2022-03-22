Уже 27-й день Україна протистоїть повномасштабній збройній агресії РФ. За цей час російська армія зазнала значних втрат серед особового складу та у військовій техніці.

Оновлені дані втрат військ РФ оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати ворога у війні в Україні, з 24 лютого по 22 березня, орієнтовно склали:

• близько 15 300 осіб особового складу (за добу втрати зросли на 300 осіб);

• 509 танків (+11 за добу);

• 1 556 бойових броньованих машин (+21 за добу);

• 252 артилерійські системи (+12 за добу);

• 80 РСЗВ – реактивних систем залпового вогню;

• 45 одиниць засобів ППО;

• 99 літаків (+2 за добу);

• 123 гелікоптери (+2 за добу);

• 1 000 одиниць автомобільної техніки (+31 за добу);

• три кораблі /катери;

• 70 цистерн з ПММ (+10 за добу);

• 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+11 за добу);

• 15 одиниць спеціальної техніки (+2 за добу).

Генеральний штаб ЗСУ постійно уточнює дані втрат ворога, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.

Як поінформували раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ, війська РФ, які діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більше, ніж на три дні. Такою ж є і ситуація з пальним для російських загарбників.

Тим часом Збройні сили України продовжують завдавати удари по угрупованнях ворога. Зокрема, підрозділи Повітряних сил ЗСУ та протиповітряної оборони Сухопутних військ за добу збили понад дев’ять повітряних ворожих цілей (серед них один літак, шість БПЛА та два вертольоти).

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ