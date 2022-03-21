Вооруженные силы Украины за 26 дней активной фазы российско-украинской войны уничтожили четыре из десяти российских армий, включая три ударных и одну воздушную.

Об этом на брифинге в понедельник, 21 марта, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— Наши войска на 26-е сутки активной фазы российско-украинской войны уничтожили 11 батальонов танков, 34 батальона боевых бронированных машин, пять дивизионов РСЗО, 17 дивизионов ствольной артиллерии, пять авиаполков самолетов и пять авиа. Это составляет три комплекта ударных российских армий, как оперативно стратегических соединений. То есть, мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную, — заявил Арестович на брифинге в Офисе президента.

По его словам, сейчас “противник почти упустил возможность наступать, поэтому ведет только тактические действия, накапливает резервы, которые мы уничтожаем”.

В течение ночи ВСУ били по противнику, те отвечали, их удары были “маленькие и не страшные”.