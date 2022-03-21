Столица Украины – Киев остается для РФ ключевой военной целью, а потому российские захватчики могут возобновить попытки окружить город.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

В ведомстве отметили, что севернее Киева сейчас продолжаются ожесточенные бои.

В то же время войска РФ, наступавшие на город с северо-востока, остановлены.

– Российские войска, наступавшие на город с северо-востока, остановились. Силы, наступавшие из Гостомеля на северо-запад, были отражены ожесточенным сопротивлением украинцев. Основная часть российских войск остается на расстоянии более 25 км от центра города, — отмечается в сообщении министерства.

По информации разведки, несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, войска РФ могут возобновить попытки окружить город в ближайшие недели.

– Несмотря на продолжающееся отсутствие прогресса, Киев остается главной военной целью России, и они, вероятно, сделают приоритетом попытки окружить город в ближайшие недели, — подчеркнули в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 21 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/o31FnBRw3w ???????? #StandWithUkraine pic.twitter.com/reAkTEnHFj — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 21, 2022

Стоит отметить, что войска российских захватчиков продолжают нести значительные потери в Украине.

Так, по информации Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля враг потерял около 15 тыс. человек личного состава, около 500 танков, более 1,5 тыс. боевых бронированных машин, 240 артиллерийских систем, 80 реактивных систем залпового огня, 97 самолетов, 121 вертолет и другую технику.

Источник: Министерство обороны Великобритании