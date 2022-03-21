Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 26 день войны
Убили Убили
115 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Убили Убили
> 900 (ООН) взрослых
Факты / Украина

Киев остается ключевой военной целью для РФ – британская разведка

Юлия Соколова редактор ленты
Київ під час війни

Столица Украины – Киев остается для РФ ключевой военной целью, а потому российские захватчики могут возобновить попытки окружить город.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

В ведомстве отметили, что севернее Киева сейчас продолжаются ожесточенные бои.

В то же время войска РФ, наступавшие на город с северо-востока, остановлены.

– Российские войска, наступавшие на город с северо-востока, остановились. Силы, наступавшие из Гостомеля на северо-запад, были отражены ожесточенным сопротивлением украинцев. Основная часть российских войск остается на расстоянии более 25 км от центра города, — отмечается в сообщении министерства.

По информации разведки, несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, войска РФ могут возобновить попытки окружить город в ближайшие недели.

– Несмотря на продолжающееся отсутствие прогресса, Киев остается главной военной целью России, и они, вероятно, сделают приоритетом попытки окружить город в ближайшие недели, — подчеркнули в разведке.

Стоит отметить, что войска российских захватчиков продолжают нести значительные потери в Украине.

Так, по информации Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля враг потерял около 15 тыс. человек личного состава, около 500 танков, более 1,5 тыс. боевых бронированных машин, 240 артиллерийских систем, 80 реактивных систем залпового огня, 97 самолетов, 121 вертолет и другую технику.

Читайте
РФ все еще пытается пройти Николаев, несмотря на отсутствие прогресса – Министерство обороны Великобритании

Источник: Министерство обороны Великобритании

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: КГГА

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка