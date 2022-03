Столица Украины – Киев остается для РФ ключевой военной целью, а потому российские захватчики могут возобновить попытки окружить город.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

В ведомстве отметили, что севернее Киева сейчас продолжаются ожесточенные бои.

В то же время войска РФ, наступавшие на город с северо-востока, остановлены.

По информации разведки, несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, войска РФ могут возобновить попытки окружить город в ближайшие недели.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 21 March 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/o31FnBRw3w

???????? #StandWithUkraine pic.twitter.com/reAkTEnHFj

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 21, 2022