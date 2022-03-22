Країна-агресор Росія не відмовляється від планів захопити Київ. Проте столиці України нічого не загрожує, оскільки українська армія здатна захистити місто.

Про це розповів в ефірі телемарафону на українських каналах радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Він нагадав про інформацію, яку оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії: що Київ залишається для РФ ключовою військовою метою. Арестович підтвердив, що це дійсно так.

– Є думка Міноборони Великої Британії, яке каже, що Київ залишається в списку пріоритетних цілей. І це правда, – заявив він.

Арестович уточнив, що у військ РФ зараз є кілька основних напрямків наступу:

• Херсон-Миколаїв, але там загарбники вже стали в оборону;

• зона ООС – з міста Ізюм на південь та з міста Волноваха на північ, місто Маріуполь;

• Київ.

– Вони ідіоти, і пріоритет взяття столиці у них залишиться до останнього, поки ми тут не поховаємо останнього солдата. Києву нічого не загрожує, нічого взагалі. Будуть, звісно, якісь удари по Києву, але ми їх (війська РФ, – Ред.) нищимо. Все це угруповання, яке могло б їм допомогти на півдні чи на сході, вони продовжують утримувати навколо Києва, – наголосив Арестович.

Він додав, що РФ не має, де взяти нові резерви для продовження наступів.

– Вони продовжують робити ту ж дурість, яку робили від початку: наступати на кількох операційних напрямках одночасно з розмахом 500-700 км між ними. Це самогубство. Це “велика Чорнобаївка”. Для них уся Україна – це суцільна Чорнобаївка, – зазначив Арестович, маючи на увазі аеродром у Чорнобаївці, де ЗСУ вже сім разів розбили сили ворога.

На думку радника керівника ОПУ, ворог продовжить наступати, поки не закінчаться всі резерви, а це станеться дуже швидко. Арестович прогнозує, що активні бойові дії припиняться протягом 2-3 тижнів (а,можливо, й менше).

– Їм залишилося лише одне: прибратися звідси взагалі. Оскільки в них з самого початку не було жодного шансу перемогти Україну, – заявив він.

Як поінформував напередодні Генеральний штаб Збройних сил України, війська РФ втратили зведений загін 6-го танкового полку під час здійснення чергової спроби наступу на Київ.

Як наголосив керівник Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк, зараз потрібно втримати ворога в районі Бучі та Гостомеля та позбавити його можливості наступати на столицю України з того боку.