Российские войска постоянно возвращаются на аэродром в Чернобаевке (Херсонская область), несмотря на то, что их там неоднократно атаковали Вооруженные силы Украины. Накануне, 21 марта, ВСУ разгромили там врага уже в седьмой раз.

Причины такого “чернобаевского феномена” объяснил в эфире телемарафона на украинских каналах советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, враг накопил большую группировку войск на направлении с временно оккупированного Крыма. В то же время, возможностей для переброски этих сил на неоккупированную территорию Украины немного.

– Они накопили огромную группировку из Крыма в этом направлении. А перекинуть на правый берег, где Николаев, Одесса, можно только через два моста: первый – Антоновский мост возле Херсона, и второй – это Новая Каховка. То есть это “бутылочное горлышко”: их огромное количество, а передвигаться могут только капиллярным путем. И как ни прячься в открытой степи, все равно мы их находим, — отметил Арестович.

Он добавил, что враг также пытается накопить вертолетную группировку, с помощью которой хочет перебрасывать грузы для войск РФ, наносить удары по украинским войскам. А для этого захватчикам нужен аэродром в Чернобаевке.

– Вертолет может только в кино садиться, где хочешь, и лететь, где хочешь. На самом деле ему нужна и топографическая привязка, и аэродромное обеспечение. Поэтому они вынуждены выбирать аэродром. Они пытаются передвигаться по этому аэродрому, чтобы не стоять в одном месте, но не могут его не использовать. Там сложился такой узел, – подчеркнул Арестович.

Он заверил, что украинские войска продолжат наносить удары по вражеским группировкам на аэродроме.

Российские захватчики используют аэродром как свой командный пункт и место сбора самолетов.

Во время одного из ударов Вооруженных сил Украины по аэродрому Чернобаевки был уничтожен передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии РФ и само командование.