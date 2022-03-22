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Факти / Україна

Російський солдат здав танк за винагороду, після війни отримає $10 тис. – радник глави МВС

Валентина Летяк редакторка стрічки
Російський солдат здав танк за винагороду, після війни отримає $10 тис. – радник глави МВС

Російські військові здаються разом з технікою, бо не хочуть ані помирати в Україні на полі бою, ані повертатись додому, де чекає розстріл. Радник глави МВС України Віктор Андрусів розповів історію солдата, який здав ЗСУ танк за винагороду.

За його словами, Нацполіція ідентифікує українські номери, яким користуються росіяни, і регулярно надсилає на них СМС з інформацією, як здатись в полон і здати техніку.

– Кілька днів тому нам зателефонував Міша. Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце, куди під’їхати. З дрона переконались, що він сам, і це не засада. Після цього спецназівці його затримали, – написав Андрусів у соцмережі.

Цей солдат розповів, що із екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Він побоявся повернутись, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати, а їжі у нього майже не лишилось.

Здавшись разом з танком, цей Міша отримав дуже комфортні умови утримання з телевізором, телефоном, кухнею і душем, а після завершення війни також отримає $10 тис. та можливість подати документи на громадянство.

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Фото: ГУР Міноборони

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