За более чем три недели полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли около 15 тыс. личного состава.

В настоящее время враг отступает по отдельным направлениям и сосредотачивает основные усилия на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны.

По данным Генштаба ВСУ, агрессор контролирует только отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию интерактивную карту боевых действий, которая обновляется в режиме реального времени и условно отражает ситуацию в городах Украины.

Онлайн-карта боевых действий в Украине 21.03.2022:

На утро 21 марта Генштаб ВСУ отчитывается: положения и характер действий сил обороны не претерпели существенных изменений. Украинские военные продолжают наносить удары по врагу, который пытается закрепиться на захваченных позициях.

В Киевской области идут постоянные бои в направлении Житомирской трассы. Макаровская община под обстрелом врага. Ночью обстреляли Петрушки и Шпитьки Дмитровской общины, что повлекло за собой пожар частных домов. Многие села в Бучанском районе в оккупации, что приближает гуманитарную катастрофу. Враг обстреливает села, нет возможности уехать. Бои и обстрелы также продолжаются в Гостомеле, Буче, Ирпене. В Броварском районе на территории трех общин вражеская техника, периодические хаотические обстрелы.

Также продолжаются бои вокруг Чернигова. Периодически россияне обстреливали окрестности города. Во всем Чернигове почти две недели нет света, воды, тепла. Практически нигде в городе нет связи, большая часть без газа.

Всю ночь террористы обстреливали пригород Сум. Около 4 утра в результате обстрелов повредили емкости с аммиаком на заводе Сумыхимпром, произошла утечка. В 07.49 пожар был ликвидирован, в результате пожара травмировался работник предприятия.

Ночью активизировались обстрелы жилых кварталов Харькова. По области продолжаются боевые действия в направлении Изюма. Гуманитарные грузы вчера доставили в Малую Рогань, но пропала связь с шестью людьми из выехавшей на Волчанск колонны, это временно неподконтрольная ВСУ территория.

В Ровенской области враг нанес два ракетных удара по военному полигону, работает соответствующая комиссия. По предварительной информации, есть раненые и человеческие потери.

В Луганской области ночью обстреливали Новодружеск, Лисичанск и Рубежное. За прошедшие сутки около 20 поврежденных или разрушенных объектов, из которых три многоквартирных и 9 частных жилых домов, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.

В Донецкой области идут постоянные обстрелы Марьинки, Очеретиного, Авдеевки. Оккупанты не оставляют активных попыток прорвать оборону в Марьинке. Мариуполь – без изменений. Колонна из автобусов сегодня отправится из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать людей из Бердянска (доехавших туда из Мариуполя самостоятельно).

В течение суток продолжаются обстрелы сел вблизи Николаева. По предварительной информации, три человека получили ранения. Продолжаются бои. Часть населенных пунктов находится без электроснабжения и тепла.

В Херсонской области продолжаются сильные взрывы в районах области вблизи Николаевщины. Ночью в Херсоне были автоматные выстрелы. Подробности уточняются.

Потери техники РФ по состоянию на 21 марта таковы:

498 танков,

1 535 единиц боевых бронированных машин,

240 единиц артиллерийских систем,

80 единиц реактивных систем залпового огня,

45 единиц средств противовоздушной обороны,

97 самолетов,

121 вертолет,

969 единиц автомобильной техники,

три корабля (катера),

60 цистерн с горюче-смазочными материалами,

24 беспилотника оперативно-тактического уровня,

13 единиц специальной техники.

К утру 20 марта оккупационные войска значительно не изменили своих позиций. Враг не проводил активных наступательных действий, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, опрокидывании иностранных военных наемников в приграничные районы, решении хронических проблем оккупационных войск с логистикой.

В Киевской области россияне отказались от активных действий и активно окапываются, возводят фортификационные сооружения, пытаются наладить логистику. Бои и обстрелы в Макарове, Буче, Гостомеле, Ворзеле. Захватчик ведет хаотичный обстрел социальной инфраструктуры и жилых массивов. Перемещение неприятеля зафиксировано в Вышгородском и Броварском районах.

Идет оборона Чернигова. Террористы обстреливают город, многоэтажки, промышленные районы. В Чернигове нет света, отопления, проблемы со связью, большая часть города без газа.

Артобстрелы пригорода Сум продолжаются уже неделю, не обошлась без них и эта ночь. О пострадавших пока не сообщается.

В Житомирской области враг нанес ракетный удар по одному из сел Коростенского района. Разрушено промышленное здание, жертв нет.

Ночью в Харькове было несколько атак, в результате чего загорелись жилые дома, работают спасатели. Вечером в результате последнего обстрела в районе ХТЗ погибли двое гражданских, в том числе 9-летний ребенок.

Атаки с неба над Харьковом существенно уменьшились. На сегодняшний день фиксируют разведывательные летательные аппараты. ВСУ по некоторым направлениям перешли к контратаке, на дальних подходах к Харькову разбивают вражеские колонны. Вчера в Дергачевском районе мобильное подразделение Нацгардии уничтожило большое количество живой силы и техники оккупантов. Пытаются прорваться россияне в направлении Изюма, но ВСУ ведут бои.

В Луганской области ночью были обстрелы Лисичанска и Рубежного. За сутки в Северодонецке и Рубежном повреждены или разрушены около 30 объектов, погибли три человека, двое из которых – дети.

В Донецкой области продолжаются обстрелы по всей линии: Авдеевка, Марьинка, Торецк. Марьинка – попытки прорыва. Трудная ситуация в Мариуполе, в городе голод. Продолжаются уличные бои. Люди пытаются самостоятельно выехать из города. В оккупированных селениях близ Мариуполя – Мангуш, Мелекино – собралось много беженцев.

В Николаевской области были обстрелы города из Градов. Продолжаются сражения в области. В части населенных пунктов отсутствует тепло и свет, проходит эвакуация.

На Херсонщине ночь неспокойная, по области слышны звуки взрывов, обстрелов. В общем, ситуация в области с каждым днем ​​приближается к критической. В большинстве отдаленных районов и общинах, где находятся оккупанты, почти гуманитарная катастрофа.

Напомним, что около 05.00 24 февраля российские войска по приказу президента РФ Владимира Путина атаковали Украину.

Известно, что вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.