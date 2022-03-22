Збройні сили України продовжують завдавати удари по угрупованнях російських військ, які намагаються утримати захоплені рубежі, та досягли успіху на окремих напрямках.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Підрозділи Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ за попередню добу збили понад дев’ять повітряних цілей ворога. Це один літак, шість БПЛА та два вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється.

Крім того, авіація Повітряних сил завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки та живої сили противника, вела повітряні бої, перехоплювала повітряні цілі. Загалом у Генштабі відзначають більш активні дії авіації ворога за останню добу.

Водночас у ворога не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким відбувається шляхом перевезення автоцистернами.

Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ Росії не вдалося організувати.

Тим часом загарбники продовжують проводити агресивну пропагандистську роботу про необхідність участі у війні в Україні з особовим складом збройних сил Республіки Білорусь.

В Охтирському районі Сумської області зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 загарбників відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій та на 70 одиницях техніки залишили район проведення операції.

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На тимчасово окупованих територіях Луганської області, зважаючи на великі втрати в живій силі, противник продовжує проводити мобілізацію громадян квазіутворення “ЛНР”. Значна частина жителів не підтримує політику агресора, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади.

Показовим є те, що мобілізація проводиться хаотично, люди яких мобілізують, розподіляються не за спеціальностями. Більшість з них немає ніякої військової спеціальності, тому що ніколи не проходили військової служби. З громадянами, що мають російські паспорти, підписуються контракти, хто має лише паспорт псевдореспубліки – оформлюється як доброволець.

На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, але успіху не має.

Українські захисники та захисниці вже відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, вісім БМП, два МТЛБ, три артилерійські системи і чотири автомобілі. Підрозділи ППО збили дві повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб.

Крім того, оборонці Маріуполя знищили патрульний катер Раптор та комплекс радіоелектронної боротьби Леєр-3.