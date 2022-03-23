Российские оккупанты разграбили лабораторию в Чернобыле стоимостью €6 млн

Россияне разграбили Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 млн. евро.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения на странице Facebook.

— Российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в г. Чернобыль, которая является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с РАО (радиоактивные отходы — Ред.), от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на базе лаборатории были высокоактивные пробы и образцы радионуклидов – сейчас они находятся в руках россиян.

Напомним, 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала Чернобыльской атомной электростанции и людей, находившихся на временно оккупированной российскими войсками территории.