Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 27 день войны
Убили Убили
117 детей
Ранили Ранили
>155 детей
Убили Убили
> 925 (ООН) взрослых
Факты / Украина

Российские оккупанты разграбили лабораторию в Чернобыле стоимостью €6 млн

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Российские оккупанты разграбили лабораторию в Чернобыле стоимостью €6 млн

Россияне разграбили Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 млн. евро.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения на странице Facebook.

— Российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в г. Чернобыль, которая является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с РАО (радиоактивные отходы — Ред.), от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на базе лаборатории были высокоактивные пробы и образцы радионуклидов – сейчас они находятся в руках россиян.

Читайте
Феномен Чернобаевки: почему село под Херсоном стало проклятием для российских войск

Напомним, 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала Чернобыльской атомной электростанции и людей, находившихся на временно оккупированной российскими войсками территории.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка