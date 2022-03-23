Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 27 день війни
Вбили Вбили
117 дітей
Поранили Поранили
>155 дітей
Вбили Вбили
> 925 (ООН) дорослих
Факти / Україна

Російські окупанти розграбували лабораторію в Чорнобилі вартістю €6 млн

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Російські окупанти розграбували лабораторію в Чорнобилі вартістю €6 млн

Росіяни розграбували Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 млн євро.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження на сторінці у Facebook.

Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в м. Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ (радіоактивні відходи – Ред.), від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що на базі лабораторії були високоактивні проби та зразки радіонуклідів – зараз вони в руках росіян.

Читайте
Феномен Чорнобаївки: чому село під Херсоном стало прокляттям для російських військ

Нагадаємо, 20 березня вдалося провести часткову ротацію персоналу Чорнобильської атомної електростанції та людей, які перебували на тимчасово окупованій російськими військами території.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка