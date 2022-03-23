Російські окупанти розграбували лабораторію в Чорнобилі вартістю €6 млн

Росіяни розграбували Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 млн євро.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження на сторінці у Facebook.

– Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в м. Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ (радіоактивні відходи – Ред.), від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що на базі лабораторії були високоактивні проби та зразки радіонуклідів – зараз вони в руках росіян.

Нагадаємо, 20 березня вдалося провести часткову ротацію персоналу Чорнобильської атомної електростанції та людей, які перебували на тимчасово окупованій російськими військами території.