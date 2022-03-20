Ввечері 20 березня вдалося провести часткову ротацію персоналу Чорнобильської атомної електростанції та людей, які перебували на тимчасово окупованій російськими військами території.
На заміну евакуйованих людей відправилося 46 добровольців-працівників станції для виконання службових обов’язків і забезпечення функціонування підприємства.
За даними Державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС, сьогодні вдалося вивезти 64 людей. Серед них:
- 50 осіб – змінний персонал ЧАЕС;
- дев’ять службовців Національної гвардії України (вісім жінок та один онкохворий);
- одна службовиця Держаної служби надзвичайних ситуацій;
- чотири “сталкери”.
Персонал Чорнобильської атомної електростанції перебував на робочих місцях близько 600 годин, виконуючи свої професійні обов’язки та підтримуючи належний рівень безпеки.
З початку повномасштабної війни Росії проти України Чорнобильську АЕС тимчасово контролюють ворожі війська.
Джерело: Енергоатом