Ввечері 20 березня вдалося провести часткову ротацію персоналу Чорнобильської атомної електростанції та людей, які перебували на тимчасово окупованій російськими військами території.

На заміну евакуйованих людей відправилося 46 добровольців-працівників станції для виконання службових обов’язків і забезпечення функціонування підприємства.

За даними Державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС, сьогодні вдалося вивезти 64 людей. Серед них:

50 осіб – змінний персонал ЧАЕС;

дев’ять службовців Національної гвардії України (вісім жінок та один онкохворий);

одна службовиця Держаної служби надзвичайних ситуацій;

чотири “сталкери”.

Персонал Чорнобильської атомної електростанції перебував на робочих місцях близько 600 годин, виконуючи свої професійні обов’язки та підтримуючи належний рівень безпеки.

З початку повномасштабної війни Росії проти України Чорнобильську АЕС тимчасово контролюють ворожі війська.

Джерело: Енергоатом