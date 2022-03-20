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Факти / Україна / Суспільство

Після понад 600 годин роботи: проведено часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС

Юля Захарченко редакторка стрічки
Зона відчуження Чорнобиль

Ввечері 20 березня вдалося провести часткову ротацію персоналу Чорнобильської атомної електростанції та людей, які перебували на тимчасово окупованій російськими військами території.

На заміну евакуйованих людей відправилося 46 добровольців-працівників станції для виконання службових обов’язків і забезпечення функціонування підприємства.

За даними Державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС, сьогодні вдалося вивезти 64 людей. Серед них:

  • 50 осіб – змінний персонал ЧАЕС;
  • дев’ять службовців Національної гвардії України (вісім жінок та один онкохворий);
  • одна службовиця Держаної служби надзвичайних ситуацій;
  • чотири “сталкери”.

Персонал Чорнобильської атомної електростанції перебував на робочих місцях близько 600 годин, виконуючи свої професійні обов’язки та підтримуючи належний рівень безпеки.

З початку повномасштабної війни Росії проти України Чорнобильську АЕС тимчасово контролюють ворожі війська.

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Джерело: Енергоатом

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Фото: Depositphotos

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