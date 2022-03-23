За более чем три недели полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли около 15 тыс. личного состава.

В настоящее время враг отступает по отдельным направлениям и сосредотачивает основные усилия на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны.

По данным Генштаба ВСУ, агрессор контролирует только отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию интерактивную карту боевых действий, которая обновляется в режиме реального времени и условно отражает ситуацию в городах Украины.

Онлайн-карта DeepState боевых действий в Украине 23.03.2022:

Подробная карта войны в Украине в режиме онлайн на 23.03.2022

Утром 22 марта Генштаб ВСУ сообщает, что запасов пищи и боеприпасов у врага осталось на три дня. В общем существенных изменений в положении войск не произошло.

В Киевской области продолжаются бои и артобстрелы в Макарове, Ирпене, Гостомеле, Буче, Ворзеле. Ночью снова было обстреляно село Шпитьки. В Фастовском районе утром крылатая ракета ударила по с. Осыковое. Повреждены частные дома.

В местах боевых действий – населенные пункты возле Житомирской трассы, север Вышгородского района, некоторые населенные пункты Броварского района – гуманитарная катастрофа. Славутич – изолирован.

Также продолжаются оборонительные бои у Чернигова. Информация о разрушениях и погибших пока отсутствует. Город и область остаются в очень тяжелом положении.

Всю ночь продолжались обстрелы пригорода Сум. Неспокойно прошла ночь и в Ахтырском районе. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

На Днепропетровщине вчера в течение дня и сегодня утром – обстрелы населенных пунктов на границе с Херсонщиной. Разрушение есть, без жертв.

В Харькове активизировались обстрелы оккупантов по объектам гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших уточняется. По области продолжаются активные боевые действия в Изюме.

В Ровенской области за прошедшие сутки были ракетные удары в начале суток, а также вечером. Каждый раз — по объектам военной инфраструктуры.

В Луганской области продолжаются обстрелы городов. По Горной общине был нанесен авиаудар. Всего вчера 14 пожаров, разрушены 25 объектов.

В Донецкой области авиаудары по Очеретино и Авдеевке обстрелы реактивной артиллерией Красногоровки и Марьинки. В Авдеевке – 5 погибших, 20 раненых, масштабные пожары и разрушения жилья. Мариуполь – в осаде. Обстреливается авиация, корабли, реактивная артиллерия. Военные героически защищают город.

Прошедшие сутки в Херсонской области ознаменовались рядом взрывов и артобстрелов во всех районах области. В областном центре начали появляться листовки якобы от комендантов с правилами пребывания в городе и запретом митингов, комендантским часом.

Потери техники РФ по состоянию на 22 марта таковы:

509 танков,

1 556 единиц боевых бронированных машин,

252 единицы артиллерийских систем,

80 единиц реактивных систем залпового огня,

45 единиц средств противовоздушной обороны,

99 самолетов,

123 вертолета,

1 000 единиц автомобильной техники,

три корабля (катера),

70 цистерн с горюче-смазочными материалами,

35 беспилотников оперативно-тактического уровня,

15 единиц специальной техники.

На утро 21 марта Генштаб ВСУ отчитывается: положения и характер действий сил обороны не претерпели существенных изменений. Украинские военные продолжают наносить удары по врагу, который пытается закрепиться на захваченных позициях.

В Киевской области идут постоянные бои в направлении Житомирской трассы. Макаровская община под обстрелом врага. Ночью обстреляли Петрушки и Шпитьки Дмитровской общины, что повлекло за собой пожар частных домов. Многие села в Бучанском районе в оккупации, что приближает гуманитарную катастрофу. Враг обстреливает села, нет возможности уехать. Бои и обстрелы также продолжаются в Гостомеле, Буче, Ирпене. В Броварском районе на территории трех общин вражеская техника, периодические хаотические обстрелы.

Также продолжаются бои вокруг Чернигова. Периодически россияне обстреливали окрестности города. Во всем Чернигове почти две недели нет света, воды, тепла. Практически нигде в городе нет связи, большая часть без газа.

Всю ночь террористы обстреливали пригород Сум. Около 4 утра в результате обстрелов повредили емкости с аммиаком на заводе Сумыхимпром, произошла утечка. В 07.49 пожар был ликвидирован, в результате пожара травмировался работник предприятия.

Ночью активизировались обстрелы жилых кварталов Харькова. По области продолжаются боевые действия в направлении Изюма. Гуманитарные грузы вчера доставили в Малую Рогань, но пропала связь с шестью людьми из выехавшей на Волчанск колонны, это временно неподконтрольная ВСУ территория.

В Ровенской области враг нанес два ракетных удара по военному полигону, работает соответствующая комиссия. По предварительной информации, есть раненые и человеческие потери.

В Луганской области ночью обстреливали Новодружеск, Лисичанск и Рубежное. За прошедшие сутки около 20 поврежденных или разрушенных объектов, из которых три многоквартирных и 9 частных жилых домов, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.

В Донецкой области идут постоянные обстрелы Марьинки, Очеретиного, Авдеевки. Оккупанты не оставляют активных попыток прорвать оборону в Марьинке. Мариуполь – без изменений. Колонна из автобусов сегодня отправится из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать людей из Бердянска (доехавших туда из Мариуполя самостоятельно).

В течение суток продолжаются обстрелы сел вблизи Николаева. По предварительной информации, три человека получили ранения. Продолжаются бои. Часть населенных пунктов находится без электроснабжения и тепла.

В Херсонской области продолжаются сильные взрывы в районах области вблизи Николаевщины. Ночью в Херсоне были автоматные выстрелы. Подробности уточняются.

Напомним, что около 05.00 24 февраля российские войска по приказу президента РФ Владимира Путина атаковали Украину.

Известно, что вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.