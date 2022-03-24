НАТО предоставит Украине ПВО и усилит Восточный фланг – Байден

В четверг, 24 марта, президент США Джо Байден на встрече с лидерами НАТО заявил о передаче Украине Альянсом дополнительных систем вооружений, включая средства противовоздушной обороны, и в целом объявил о наращивании объемов военной помощи.

– За последние несколько недель Соединенные Штаты объявили о новой помощи Украине в области безопасности на сумму $1 млрд: это зенитные системы, противотанковое оружие, беспилотники и миллионы единиц боеприпасов. Я приветствую шаги многих других союзников по оказанию оборонительной поддержки Украине, и вместе мы полны решимости выделить дополнительное оборудование, включая системы ПВО, для помощи Украине, – заявил Байден.

Он добавил, что также обсудил работу по укреплению коллективной обороны НАТО, особенно на Восточном фланге.

– Соединенные Штаты перебросили в Европу тысячи сил и дополнительные средства, и мы приветствовали новое развертывание, осуществленное нашими союзниками. Сегодняшнее создание четырех новых боевых групп в Словакии, Румынии, Болгарии и Венгрии является убедительным сигналом того, что мы будем коллективно защищать каждый дюйм территории НАТО, – сказал президент США.

Он пообещал разработать планы дополнительных средств для усиления обороны НАТО до июньского саммита.