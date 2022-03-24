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Факти / Світ

НАТО надасть Україні ППО та посилить Східний фланг – Байден

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Україна-НАТО

У четвер, 24 березня, президент США Джо Байден на зустрічі з лідерами НАТО заявив про передачу Україні Альянсом додаткових систем озброєнь, включаючи засоби протиповітряної оборони та загалом оголосив про нарощування обсягів військової допомоги.

– За останні кілька тижнів Сполучені Штати оголосили про нову допомогу Україні в галузі безпеки на суму $1 млрд: це зенітні системи, протитанкова зброя, безпілотники та мільйони одиниць боєприпасів. Я вітаю кроки багатьох інших союзників щодо надання оборонної підтримки Україні, і разом ми сповнені рішучості визначити додаткове обладнання, включно із системами ППО, для допомоги Україні, – заявив Байден.

Він також додав, що обговорив роботу щодо зміцнення колективної оборони НАТО, особливо на Східному фланзі.

– Сполучені Штати перекинули до Європи тисячі сил та додаткові кошти, і ми вітали нове розгортання, здійснене нашими союзниками. Сьогоднішнє створення чотирьох нових бойових груп у Словаччині, Румунії, Болгарії та Угорщині є переконливим сигналом того, що ми колективно захищатимемо кожен дюйм території НАТО, – сказав президент США.

Він пообіцяв розробити додаткові засоби для посилення оборони НАТО до червневого саміту.

– Ми ухвалимо оновлену Стратегічну концепцію, щоб гарантувати готовність НАТО відповісти на будь-який виклик у нових та більш небезпечних умовах, – резюмував Джо Байден.

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Фото: Depositphotos

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