Куп’янськ – це містечко на Харківщині за 5 км від російського кордону, де мешкає близько 30 тис. жителів. У Куп’янськ ворожа техніка зайшла на 4-й день повномасштабного вторгнення. Тамтешній міський голова Геннадій Мацегора чи не єдиний керівник населеного пункту в Україні, який офіційно погодився співпрацювати з окупантами. А от жителі Куп’янська миритися з цим не стали, неодноразово виходили на проукраїнські мітинги, вимагали в рашистів звільнити місто і відпустити з полону патріотів. Про те, як живе місто в умовах тимчасової окупації, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Куп’янськ говорить переважно російською, чи не в кожній родині є родичі або друзі в Російській Федерації, а велика кількість місцевих жителів, попри те, що війна Росії в Україні тривала вже вісім років, не вважали сусідню країну ворогом.

– Їх турбували прості побутові питання, і, здавалося, байдуже, прапор якої країни висить над міською радою, – розповів один із жителів містечка.

Однак за останні кілька років у Куп’янську виник потужний проукраїнський рух, місцеві жителі боролися з незаконними вирубками лісів, добивалися якісного харчування в школах та дитячих садочках, викривали корупціонерів, вимагали владу звітувати про бюджетні витрати. Люди влаштовували пікети, перекривали дороги й вимагали у влади на них зважати. Саме ці люди 1 березня 2022 року, коли окупанти увійшли в місто, вийшли на акцію “Куп’янськ – це Україна”, щоби вказати окупантам шлях за російським кораблем.

“Я принял решение участвовать в переговорах. Будет порядок в городе”, – голова Куп’янська здав місто окупантам

На акцію протесту 1 березня 2022 року вийшли сотні жителів Куп’янська, які не хотіли жити під окупантами. Адже за кілька днів до цього 27 лютого куп’янський міський голова Геннадій Мацегора опублікував відеозвернення, в якому заявив, що здав місто ворогу.

Мацегорі Харківською обласною прокуратурою повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та у державній зраді (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України). Однак він продовжує перебувати в окупованому Куп’янську і співпрацювати з загарбниками. Кілька тижнів життя під окупантами показали, що ніякого обіцяного порядку не буде. На умовах анонімності публікуємо інформацію, надану одним із мешканців Куп’янська:

– Поліції немає, і якщо хтось грабує, то людині доводиться сподіватися на себе, і ці лосі нікого не захищають, навпаки! На Куп’янськ-Вузловому та Ковшарівці хлопці самоорганізувалися, чергують, а в Куп’янську людина постріляла людей у супермаркеті, мародерство процвітає. Всупереч тому, що Мацегора-зрадник обіцяв порядок, його немає.

Мер-зрадник реалізовує польську гуманітарку через свої магазини

– Садочки та школи не працюють. Ціна бензину – 100 грн за літр, але купити нереально, тільки у перекупів. Перевести в готівку гроші можна лише віддавши 15-20%. У магазинах порожні полиці, якщо щось з’являється – ціни захмарні… Сосиски по 315 грн за кілограм, куряче філе по 290 грн за кіло! Наш мер-зрадник продає польську гуманітарку через свої магазини. Або роздають на площі російську гуманітарку, а потім бачимо, така ж з’являється в магазинах. Ходять і гривні, і рублі, і долари. Великий дефіцит ліків, інсуліну, антибіотиків, люди платять будь-які гроші, продають б/у ліки, – розповідають місцеві жителі.

Вже 11 березня 2022 року й сам Мацегора записав ще одне звернення, де розповів, що в місті працює Ощадбанк, дистанційно – Пенсійний фонд, комунальним підприємствам вистачить пального на три дні, медпрапаратів бракує, харчів не вистачає.

“Працюють” за списками

До багатьох людей, що були на мітингу, окупанти приходили додому з обшуками, озброєні військові оточували подвір’я, виламували двері. Бувало, що додому до активістів приїжджали на БТРах. Люди переховуються, декому дивом вдалося вирватися з окупованого міста.

– Вони шукають людей по якомусь списку, я втік і бігав добу по лісах, – на умовах анонімності повідомив Фактам ICTV один з активістів.

Ще один з жителів Куп’янська розповів, що і досі в полоні перебуває Микола Маслій – місцевий депутат, ветеран АТО:

– У підвалах було 10 людей станом на 6 березня, скільки зараз – не знаю, не кажуть, але відпускали декого. Люди проводили обшуки у будинках, забирали техніку, машини, мародерствують. З Колею зв’язку немає досі.

Микола Маслій

З ним працюють, – окупанти про полоненого Миколу Маслія, який з 1 березня не виходив не зв’язок

На акцію “Куп’янськ – це Україна” 1 березня вийшли сотні містян, попереду колони йшов Микола Маслій – депутат Куп’янської ради, ветеран АТО. Він не міг змиритися з тим, що окупант хоче захопити його рідне місто, на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну записав звернення до жителів Куп’янська:

Під час мітингу Маслій під скандування містян “Куп’янськ – це Україна!” підняв державний стяг над Куп’янською міською радою. Потім люди попрямували до блокпосту окупантів, путінські солдати почали стріляти в повітря, люди продовжували скандувати гасла, Микола Маслій ішов попереду. Рашисти кинули світлошумову гранату і схопили українського патріота. Більше його ніхто не бачив.

– Після мітингу ми пройшли на блокпост, де знаходилися російські військові, вони спочатку стріляли в повітря, потім застосували світлошумові гранати, в цей момент Микола і пропав. Після цього ми підходили до військових і цікавилися, куди ж подівся Микола, на що була отримана відповідь: “З ним працюють. Він живий, з ним працюють”. Але зараз вони вже не визнають, що він у них перебуває, відбуваються обшуки у активістів, які брали участь у цьому мітингу, у його родичів, і всім своїм виглядом вони показують, що вони його шукають, – розповів один з друзів Миколи Маслія, ми не називаємо його ім’я заради безпеки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Насильницьке зникнення, яка карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. А родичі й друзі Миколи Маслія переймаються, що з 1 березня не чули його голосу. Скільки ще людей перебуває в полоні окупантів, невідомо.

Вони можуть відкрити вогонь по авто

Виїхати з Куп’янська дуже складно – в Куп’янську підірвані мости, лишився лише один, звідти можна виїхати на Донеччину, потім на Дніпро, розповідають місцеві. Але бензину не купити, військові РФ з будь-якої причини можуть зупинити на блокпосту, пограбувати і забрати в полон, можна потрапити під обстріл.

– Купа блокпостів та неадекватних військових, які можуть відкрити вогонь по авто, можуть відібрати авто. Все що завгодно, – розповідають місцеві жителі.

24 березня поруч з українським прапором, який 1 березня підняв Микола Маслій, з’явився російський триколор. Але місцеві жителі вірять, що Збройні сили України звільнять їхнє місто:

– Ми наче завмерли, впали в сплячку, ми все розуміємо і готові почекати, тільки скажіть мені, скільки?