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Факты / Украина

Епифаний сообщил о переходе десятков громад в ПЦУ

Анастасия Гевко редактор ленты
Митрополит Епіфаній

В субботу, 26 марта, настоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний рассказал о том, что десятки громад и несколько монастырей добровольно присоединились к ПЦУ.

Об этом Епифаний написал в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter.

– Десятки громад, ряд монастырей в разных областях Украины уже добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг и последовали Томосу об автокефалии, сделав выбор в пользу Церкви и Украины. Двери Православной церкви Украины и наши сердца открыты для всех! – говорится в заявлении Епифания.

Ранее настоятель Православной церкви Украины Епифаний обратился к патриарху Московскому Кириллу и попросил его забрать в Россию тела солдат РФ, убитых в Украине.

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Фото: УНИАН

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