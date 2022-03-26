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Факти / Україна

Епіфаній повідомив про перехід десятків громад до ПЦУ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Митрополит Епіфаній

У суботу, 26 березня, настоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній розповів про те, що десятки громад та кілька монастирів добровільно приєдналися до ПЦУ.

Про це Епіфаній написав у повідомленні, опублікованому на його сторінці у Twitter.

– Десятки громад, низка монастирів у різних областях України вже добровільно та усвідомлено виконали свій канонічний обов’язок і послідували Томосу про автокефалію, зробивши вибір на користь Церкви і України. Двері Православної церкви України та наші серця відкриті для всіх! – йдеться у заяві Епіфанія.

Раніше настоятель Православної церкви України Епіфаній звернувся до патріарха Московського Кирила і попросив його забрати до Росії тіла солдатів РФ, убитих в Україні.

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Фото: УНІАН

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