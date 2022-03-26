В Запорожской области недалеко от города Васильевка российские захватчики создали многокилометровую пробку.

В ней оказались автомобили людей, которые выезжают из Мариуполя, и эвакуационные автобусы, которые вывозят людей из Бердянска в Запорожье. В очереди стоят и кареты скорых с ранеными детьми на борту.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

— Оккупанты проводят усиленный осмотр тех, кто пересекает их блокпост, и создают препятствия для быстрого движения колонны. Украинская сторона ведет непростые переговоры с представителями РФ о необходимости скорейшего нормализации пропуска наших граждан в сторону Запорожья, — отметил он.

На субботу, 26 марта, согласовали 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения из ряда населенных пунктов Киевской, Луганской, Донецкой областей.

Из Мариуполя в Запорожье можно выехать на собственном автотранспорте. Бесплатно дозаправить автомобили мариупольцы смогут в Бердянске по адресу Мелитопольское шоссе, 87-Б.