У Запорізькій області поблизу міста Василівка російські загарбники створили багатокілометровий затор.

У ньому опинилися автомобілі людей, які виїжджають із Маріуполя, та евакуаційні автобуси, які вивозять людей із Бердянська до Запоріжжя. У черзі стоять і карети швидких із пораненими дітьми на борту.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

– Окупанти роблять посилений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост, і створюють перешкоди для швидкого руху колони. Українська сторона веде непрості переговори з представниками РФ щодо необхідності якнайшвидше нормалізувати пропуск наших громадян у бік Запоріжжя, – зазначив він.

На суботу, 26 березня, погодили 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення із низки населених пунктів Київської, Луганської, Донецької областей.

З Маріуполя до Запоріжжя можна виїхати на власному автотранспорті. Безкоштовно дозаправити автівки маріупольці зможуть у Бердянську за адресою Мелітопольське шосе, 87-Б.