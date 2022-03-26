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Факти / Україна

Люди стоять в багатокілометровому заторі: загарбники блокують виїзд маріупольців

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Люди стоять в багатокілометровому заторі: загарбники блокують виїзд маріупольців

У Запорізькій області поблизу міста Василівка російські загарбники створили багатокілометровий затор.

У ньому опинилися автомобілі людей, які виїжджають із Маріуполя, та евакуаційні автобуси, які вивозять людей із Бердянська до Запоріжжя. У черзі стоять і карети швидких із пораненими дітьми на борту.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

– Окупанти роблять посилений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост, і створюють перешкоди для швидкого руху колони. Українська сторона веде непрості переговори з представниками РФ щодо необхідності якнайшвидше нормалізувати пропуск наших громадян у бік Запоріжжя, – зазначив він.

На суботу, 26 березня, погодили 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення із низки населених пунктів Київської, Луганської, Донецької областей.

З Маріуполя до Запоріжжя можна виїхати на власному автотранспорті. Безкоштовно дозаправити автівки маріупольці зможуть у Бердянську за адресою Мелітопольське шосе, 87-Б.

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