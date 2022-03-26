На субботу, 26 марта 2022 года, согласовали 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения из ряда населенных пунктов Киевской, Луганской, Донецкой областей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге.

Донецкая область

Из Мариуполя в Запорожье можно выехать на собственном автотранспорте. Бесплатно дозаправить автомобили мариупольцы смогут в Бердянске по адресу Мелитопольское шоссе, 87б.

— Из-за блокировки оккупантами автобусов на блокпостах сегодня централизованной эвакуации мариупольцев, к сожалению, не будет, — отметила Ирина Верещук.

Для получения необходимой помощи в Бердянске следует обращаться в гуманитарные штабы: 3-62-76, 3-52-52 и за мобильными номерами 097-551-59-17, 050-439-75-29.

Также мариупольцы могут обращаться за помощью в Запорожье по телефону – 095-220-41-11, 067-220-41-12 и 0 800 503 508.

Киевская область

Из села Плесецкое в Фастов. Место сборов – дом сельсовета на улице Центральная, 57. Автобусы для эвакуации отправят из Фастова.

Село Севериновка — Белогородка. Место сборов – улица Ивана Мазепы, 20. Автобусы для эвакуации прибудут из Белогородки.

Бородянка – Белая Церковь. Место сборов – ул. Центральная, 331.

Из сел Красная Слобода, Рожа и Синяки — Белая Церковь. Место собрания — торговый центр на улице Леси Украинки, 46 в селе Красная Слобода.

— Славутич, Дымер, Иванков — мы слышим вас, мы знаем, что вы нуждаетесь в маршрутах. Мы над этим работаем, – подчеркнула Ирина Верещук.

Луганская область

Рубежное. Место сбора – улица Чехова, 11.

Поселок Нижнее. Место сбора – улица Парковая, 13.

Город Лисичанск. Место сбора – ул. 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – место сборов на ул. Первомайская, 42.

Северодонецк – место сборов на проспекте Химиков, 28.

Город Горное. Место сбора: ул. Гагарина, 13. Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены из города Бахмут.