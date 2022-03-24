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Факты / Украина / Общество

Украина провела обмен военнопленными с Россией в формате 10 на 10 — Верещук

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Ірина Верещук

Украинские власти совершили первый обмен пленными с представителем РФ. Из российского плена спасли 10 украинских военных в обмен на 10 российских пленных захватчиков.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции территорий Ирина Верещук.

— Сегодня по приказу президента Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих, — написала она.

Верещук добавила, что сегодня к россиянам отправили 11 российских моряков, которых спасли с затопленного судна возле Одессы.

— В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна Сапфир, захваченных оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный.

Министр отметила, что спасательный корабль Сапфир также будет возвращен в Украину и доставлен в турецкий порт.

23 марта спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия и Украина якобы провели уже два обмена пленными. Верещук сразу опровергла эту информацию российского МИД.

Источник: Ирина Верещук

Фото: Ирина Верещук

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