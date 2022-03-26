В пятницу, 25 марта, сработало 2 гуманитарных коридора, всего из заблокированных городов удалось эвакуировать 7 331 человека.

Об этом во время брифинга сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции территорий Ирина Верещук.

Из Мариуполя в Запорожье собственным транспортом доехали 2 800 человек. Также 4 000 мариупольцев были централизованно эвакуированы из города Бердянск автобусами, в данный момент колонна находится на пути в Запорожье.

В город Бердянск был доставлен бензин, и мариупольцы снова смогут бесплатно заправлять свои автомобили, чтобы доехать до Запорожья. Заправка находится на ул. Мелитопольское шоссе 87 Б.

Для продолжения работы гуманитарных штабов и помощи мариупольцам в Бердянск было завезено 80 тонн продуктов, медикаментов, предметов первой необходимости, а также мука, чтобы можно было испечь хлеб.

Контакты гуманитарных штабов:

3 62 76 или 3 52 52

097 551 59 17

050 4397529

Также для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в город Запорожье:

095 220 41 11

067 220 41 12

0 800 503 508

Из города Мелитополь в Запорожье был эвакуирован 531 человек, также в город доставлена гуманитарная помощь.

Верещук добавила, что завтра они договариваются о гуманитарных коридорах для Мариуполя и населенных пунктов Киевской и Луганской областей.