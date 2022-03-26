В субботу, 26 марта, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул на то, что была достигнута договоренность с США по “конкретным шагам”, которые должны уменьшить количество ракет, которые “падают на украинскую землю”.

Такое заявление Кулеба сделал после переговоров с делегацией США в Варшаве.

– Сегодня в развитие контактов президентов Зеленского и Байдена мы договорились о следующих шагах для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю. И, конечно, для того, чтобы Украина победила, – написал Кулеба у себя в Facebook.

Министр не уточнил детали, но таким образом он явно намекнул на перспективу получения Украиной дополнительного оружия, которое способно сбивать ракеты.

Также Кулеба прикрепил к посту фотографию, на которой видно, как министр обороны Алексей Резников передает президенту США Джо Байдену и другим представителям американской делегации “обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как Яворивский полигон”.

Напомним, представители украинской власти не единожды высказывались за то, чтобы уменьшить количество сообщений о новых поставках оружия, для того, чтобы не вредить достигнутым договоренностям.

26 марта в Варшаве прошла встреча главы МИД и Минобороны Украины и США, к которой присоединился и американский президент Джо Байден.