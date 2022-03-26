У суботу, 26 березня, глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба натякнув на те, що було досягнуто домовленості зі США щодо “конкретних кроків”, які мають зменшити кількість ракет, які “падають на українську землю”.

Таку заяву Кулеба зробив після переговорів із делегацією США у Варшаві.

– Сьогодні у розвиток контактів президентів Зеленського та Байдена ми домовилися про наступні кроки для того, щоб менше таких ракет падало на українську землю. І, звісно, ​​для того, щоб Україна перемогла, – написав Кулеба у себе у Facebook.

Міністр не уточнив деталі, але таким чином він явно натякнув на перспективу отримання Україною додаткової зброї, яка здатна збивати ракети.

Також Кулеба прикріпив до посту фотографію, на якій видно, як міністр оборони Олексій Резніков передає президенту США Джо Байдену та іншим представникам американської делегації “уламки однієї з російських ракет, якими було обстріляно Міжнародний центр миротворчості та безпеки, більш відомий як Яворівський полігон”.

Нагадаємо, представники української влади неодноразово висловлювалися за те, щоб зменшити кількість повідомлень про нові постачання зброї, щоб не шкодити досягнутим домовленостям.

26 березня у Варшаві відбулася зустріч глав МЗС та Міноборони України та США, до якої приєднався і американський президент Джо Байден.