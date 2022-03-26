Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Российской Федерации “прямо сейчас” развиваются два “скандальных процесса”, которые, по его словам, являются крайне разрушительными для авторитарного каркаса государства-агрессора.

Он уточнил, что первый процесс касается попытки частичной мобилизации, которую активизировали в “наиболее депрессивных и молчаливых” регионах этой страны.

– Однако даже там началась паника. И чтобы ее снять, спикеры российского минобороны вышли на публику со странным заявлением: мобилизация действительно происходит, но ее организовали… украинские спецслужбы, – сообщил Подоляк 26 марта у себя в Telegram.

Он опроверг это заявление и назвал его “очевидной попыткой” оправдать собственное желание компенсировать срочниками все более существенные потери живой силы в рамках “гениальной” спецоперации.

Второй процесс, как подчеркнул Подоляк, состоит в том, что управленческая российская элита категорически пытается скрыться от всякой публичности.