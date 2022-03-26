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Факты / Мир

В РФ развиваются два скандальных процесса – Подоляк

Анастасия Гевко редактор ленты
Михайло Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Российской Федерации “прямо сейчас” развиваются два “скандальных процесса”, которые, по его словам, являются крайне разрушительными для авторитарного каркаса государства-агрессора.

Он уточнил, что первый процесс касается попытки частичной мобилизации, которую активизировали в “наиболее депрессивных и молчаливых” регионах этой страны.

– Однако даже там началась паника. И чтобы ее снять, спикеры российского минобороны вышли на публику со странным заявлением: мобилизация действительно происходит, но ее организовали… украинские спецслужбы, – сообщил Подоляк 26 марта у себя в Telegram. 

Он опроверг это заявление и назвал его “очевидной попыткой” оправдать собственное желание компенсировать срочниками все более существенные потери живой силы в рамках “гениальной” спецоперации.

Второй процесс, как подчеркнул Подоляк, состоит в том, что управленческая российская элита категорически пытается скрыться от всякой публичности. 

– И потому на первый план выходят либо чистые пропагандисты, либо те, кого вчера уже списали и отправили на заслуженную пенсию в тот же Совбез. Наиболее органичен в этом – Медведев. Именно его появление в публичном поле напрямую указывает на то, что реальная господствующая элита отказывается от публичной лояльности и ищет возможность так или иначе сбежать из “русского военного корабля”, – пояснил советник главы ОП.

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Фото: Офис президента

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