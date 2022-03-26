Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в Російській Федерації “прямо зараз” розвиваються два “скандальні процеси”, які, за його словами, є вкрай руйнівними для авторитарного каркасу держави-агресора.

Він уточнив, що перший процес стосується спроби часткової мобілізації, яку активізували у “найдепресивніших і наймовчазніших” регіонах цієї країни.

– Але навіть там почалася паніка. І щоб її зняти, спікери російського міноборони вийшли на публіку із дивною заявою: мобілізація справді відбувається, але її організували… українські спецслужби, – повідомив Подоляк 26 березня у себе в Telegram.

Він спростував цю заяву і назвав її “очевидною спробою” виправдати власне бажання компенсувати терміновиками все більші втрати живої сили в рамках “геніальної” спецоперації.

Другий процес, як наголосив Подоляк, полягає в тому, що управлінська російська еліта категорично намагається втекти від будь-якої публічності.