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Факти / Світ

У РФ розвиваються два скандальні процеси – Подоляк

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в Російській Федерації “прямо зараз” розвиваються два “скандальні процеси”, які, за його словами, є вкрай руйнівними для авторитарного каркасу держави-агресора.

Він уточнив, що перший процес стосується спроби часткової мобілізації, яку активізували у “найдепресивніших і наймовчазніших” регіонах цієї країни.

– Але навіть там почалася паніка. І щоб її зняти, спікери російського міноборони вийшли на публіку із дивною заявою: мобілізація справді відбувається, але її організували… українські спецслужби, – повідомив Подоляк 26 березня у себе в Telegram.

Він спростував цю заяву і назвав її “очевидною спробою” виправдати власне бажання компенсувати терміновиками все більші втрати живої сили в рамках “геніальної” спецоперації.

Другий процес, як наголосив Подоляк, полягає в тому, що управлінська російська еліта категорично намагається втекти від будь-якої публічності.

– І тому на перший план виходять або чисті пропагандисти, або ті, кого вчора вже списали та відправили на заслужену пенсію у той самий Радбез. Найбільш органічний у цьому – Мєдвєдєв. Саме його поява у публічному полі безпосередньо вказує на те, що реальна панівна еліта відмовляється від публічної лояльності та шукає можливість так чи інакше втекти з “російського військового корабля”, – пояснив радник голови ОП.

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Фото: Офіс президента

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