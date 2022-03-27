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Факты / Украина

Истекал кровью в окопе: 22-летнего оккупанта бросили “свои”, украинцы положили в госпиталь

Наташа Тарчевська редактор ленты
Истекал кровью в окопе: 22-летнего оккупанта бросили “свои”, украинцы положили в госпиталь

Украинские военные взяли в плен 22-летнего оккупанта РФ, которого командир и солдаты оставили на поле боя под Рубежным в Луганской области.

На видео, обнародованном СБУ, он рассказал, как оказался в плену. Его раненого ВСУ подобрали в полусознании: российский солдат стекал кровью в окопе посреди разбитой техники. прячась под двумя спальными мешками.

Пленный признал, что в Украине российские регулярные войска обстреливают мирных жителей и жилые кварталы.

— Нам все уговаривают, сказки… Здесь живут такие же простые граждане. Нас отправляют бомбить мирные города… И потерь здесь много. И фашистов здесь никаких нет, – рассказал парень.

В СБУ подтвердили, что ответные следственные действия с пленным солдатом уже проводятся.

Напомним, что по состоянию на 32-е сутки войны в Украину в плен попали уже более 560 российских военнослужащих.

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