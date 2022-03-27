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Факти / Україна

Стікав кров’ю в окопі: 22-річного окупанта покинули “свої”, українці поклали у шпиталь

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Стікав кров’ю в окопі: 22-річного окупанта покинули “свої”, українці поклали у шпиталь

Українські військові взяли у полон 22-річного окупанта РФ, якого командир та солдати покинули на полі бою під Рубіжним на Луганщині.

На відео, яке оприлюднила СБУ, він розповів, як опинився в полоні. Його пораненого ЗСУ підібрали у напівсвідомості: російський солдат стікав кров’ю в окопі посеред розбитої техніки, ховаючись під двома спальними мішками.

Полонений визнав, що в Україні російські регулярні війська обстрілюють мирних мешканців та житлові квартали.

– Нам усі намовляють, казки… Тут живуть такі самі прості громадяни. Нас відправляють бомбити мирні міста… І втрат тут багато. І фашистів тут жодних немає, – розповів хлопець.

В СБУ підтвердили, що відповідні слідчі дії з полоненим солдатом уже проводяться.

Нагадаємо, що станом на 32-гу добу війни в Україні в полон потрапили уже понад 560 російських військовослужбовців.

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