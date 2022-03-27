Во временно оккупированном Крыму Россия проводит принудительную мобилизацию мужчин для участия в войне против Украины.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, традиционно призывная кампания на полуострове должна стартовать в апреле.

Но уже на 29 марта в Симферополе запланировано проведение инструкторско-методических собраний с председателями призывных комиссий, военными комиссарами районов и другими должностными лицами и персоналом, привлеченным к призывной кампании.

Людмила Денисова отметила, что крымчане уже активно получают повестки. Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются уехать с территории оккупированного Крыма через Россию, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта.

Также Денисова добавила, что среди тех, кого насильно отправляют на войну против Украины, есть и крымские татары, которые не могут сложить оружие, потому что оккупанты угрожают применить силу к их родным.

Уполномоченная по правам человека напомнила, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом и призвала мировое сообщество отреагировать на этот факт.