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Факты / Украина

В Крыму принудительно мобилизуют мужчин на войну против Украины, они пытаются бежать — Денисова

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
В Крыму принудительно мобилизуют мужчин на войну против Украины, они пытаются бежать — Денисова

Во временно оккупированном Крыму Россия проводит принудительную мобилизацию мужчин для участия в войне против Украины.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, традиционно призывная кампания на полуострове должна стартовать в апреле.

Но уже на 29 марта в Симферополе запланировано проведение инструкторско-методических собраний с председателями призывных комиссий, военными комиссарами районов и другими должностными лицами и персоналом, привлеченным к призывной кампании.

Людмила Денисова отметила, что крымчане уже активно получают повестки. Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются уехать с территории оккупированного Крыма через Россию, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта.

Также Денисова добавила, что среди тех, кого насильно отправляют на войну против Украины, есть и крымские татары, которые не могут сложить оружие, потому что оккупанты угрожают применить силу к их родным.

Уполномоченная по правам человека напомнила, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом и призвала мировое сообщество отреагировать на этот факт.

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Фото: Depositphotos

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