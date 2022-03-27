Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 32 день війни
Вбили Вбили
139 дітей
Поранили Поранили
>205 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна

У Криму примусово мобілізують чоловіків на війну проти України, вони намагаються тікати – Денісова

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Криму примусово мобілізують чоловіків на війну проти України, вони намагаються тікати – Денісова

У тимчасово окупованому Криму Росія проводить примусову мобілізацію чоловіків для участі у війні проти України.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. За її словами, традиційно призовна кампанія на півострові має стартувати у квітні.

Але вже на 29 березня у Сімферополі заплановане проведення інструкторсько-методичних зборів із головами призовних комісій, військовими комісарами районів та іншими посадовими особами та персоналом, які залучені до призовної кампанії.

Людмила Денісова зауважила, що кримчани вже активно отримують повістки. Щоб уникнути злочинних наказів, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території окупованого Криму через Росію, оскільки дорога на материкову частину України закрита.

Також Денісова додала, що серед тих, кого силоміць відправляють на війну проти України, є і кримські татари, які не можуть скласти зброю, бо окупанти погрожують застосувати силу до їх рідних.

Уповноважена з прав людини нагадала, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом і закликала світову спільноту відреагувати на цей факт.

Читайте
Ракетні удари по Львову та звільнення населених пунктів: що відбувається на 32-гу добу війни в Україні (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка