У тимчасово окупованому Криму Росія проводить примусову мобілізацію чоловіків для участі у війні проти України.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. За її словами, традиційно призовна кампанія на півострові має стартувати у квітні.

Але вже на 29 березня у Сімферополі заплановане проведення інструкторсько-методичних зборів із головами призовних комісій, військовими комісарами районів та іншими посадовими особами та персоналом, які залучені до призовної кампанії.

Людмила Денісова зауважила, що кримчани вже активно отримують повістки. Щоб уникнути злочинних наказів, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території окупованого Криму через Росію, оскільки дорога на материкову частину України закрита.

Також Денісова додала, що серед тих, кого силоміць відправляють на війну проти України, є і кримські татари, які не можуть скласти зброю, бо окупанти погрожують застосувати силу до їх рідних.

Уповноважена з прав людини нагадала, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом і закликала світову спільноту відреагувати на цей факт.