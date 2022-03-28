Украинские военные взяли в плен еще одного российского военнослужащего, который ехал в Украину “на учения”.

На видео, обнародованном СБУ, он рассказал, что 24 февраля пересек нашу государственную границу и отправился из Крыма в направлении Гуляйполя.

Также рассказал, что часть его сослуживцев, которые поняли, что являются участниками войны, а не спецоперации, намеревались отказаться, однако старший их уверял, что войны в Украине нет.

— С нами были даже срочники. Те, кто за неделю контракт подписал. Их тоже сюда кинули… Потерь много было. Нас 30 человек было, кто хотел, сдался, — рассказал военнослужащий.

Тем, кто отказывался воевать, дали 13 лет тюрьмы. Также он сказал, что есть даже те, кто сбежал.

Действия руководства он оценивает как — Нас просто кинули.

— Если бы нормальная армия была, они бы нас вытащили, наши тела увезли отсюда. Но тела наших там на поле у вас лежат. Я не знаю, до каких пор они будут там лежать. Наши же нас обстреливали, — сказал пленный.

Он отметил, что сдался и ни одного человека не убил, а из автомата и вовсе стрелять не умеет. Насколько правдивы его слова и какой уровень вреда он нанес нашему государству – установят следователи и контрразведчики СБУ.

Напомним, что по состоянию на 32-е сутки войны в Украине в плен попали уже более 560 российских военнослужащих.