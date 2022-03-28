Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 33 день війни
Вбили Вбили
143 дітей
Поранили Поранили
>216 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна

Наші нас обстрілювали: полонений про дії російського керівництва

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Наші нас обстрілювали: полонений про дії російського керівництва

Українські військові взяли в полон ще одного російського військовослужбовця, який їхав до України “на навчання”.

На відео, оприлюдненому СБУ, він розповів, що 24 лютого перетнув наш державний кордон і вирушив із Криму в напрямку Гуляйполя.

Також розповів, що частина його товаришів по службі, які зрозуміли, що є учасниками війни, а не спецоперації, мали намір відмовитися, проте старший їх запевняв, що війни в Україні немає.

– З нами були навіть строковики. Ті, хто за тиждень підписали контракт. Їх теж сюди кинули… Втрат було багато. Нас 30 людей було, хто хотів, здався, – розповів військовослужбовець.

Тим, хто відмовлявся воювати, дали 13 років ув’язнення. Також він сказав, що є навіть ті, хто втік.

Дії керівництва він оцінює як – Нас просто кинули.

– Якби нормальна армія була, вони б нас витягли, наші тіла забрали звідси. Але наші тіла там на полі у вас лежать. Я не знаю, скільки вони там лежатимуть. Наші ж нас обстрілювали, – сказав полонений.

Він зазначив, що здався і жодної людини не вбив, а з автомата взагалі стріляти не вміє. Наскільки правдивими є його слова і який рівень шкоди він завдав нашій державі – встановлять слідчі та контррозвідники СБУ.

Нагадаємо, що станом на 32-гу добу війни в Україні в полон потрапили вже понад 560 російських військовослужбовців.

Читайте
Стікав кров'ю в окопі: 22-річного окупанта покинули "свої", українці поклали у шпиталь

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка