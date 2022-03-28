Українські військові взяли в полон ще одного російського військовослужбовця, який їхав до України “на навчання”.

На відео, оприлюдненому СБУ, він розповів, що 24 лютого перетнув наш державний кордон і вирушив із Криму в напрямку Гуляйполя.

Також розповів, що частина його товаришів по службі, які зрозуміли, що є учасниками війни, а не спецоперації, мали намір відмовитися, проте старший їх запевняв, що війни в Україні немає.

– З нами були навіть строковики. Ті, хто за тиждень підписали контракт. Їх теж сюди кинули… Втрат було багато. Нас 30 людей було, хто хотів, здався, – розповів військовослужбовець.

Тим, хто відмовлявся воювати, дали 13 років ув’язнення. Також він сказав, що є навіть ті, хто втік.

Дії керівництва він оцінює як – Нас просто кинули.

– Якби нормальна армія була, вони б нас витягли, наші тіла забрали звідси. Але наші тіла там на полі у вас лежать. Я не знаю, скільки вони там лежатимуть. Наші ж нас обстрілювали, – сказав полонений.

Він зазначив, що здався і жодної людини не вбив, а з автомата взагалі стріляти не вміє. Наскільки правдивими є його слова і який рівень шкоди він завдав нашій державі – встановлять слідчі та контррозвідники СБУ.

Нагадаємо, що станом на 32-гу добу війни в Україні в полон потрапили вже понад 560 російських військовослужбовців.