Российская Федерация перемещает свой Тихоокеанский флот в западный военный округ, а также подвозит ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер-М”.

Об этом заявили в вечерней постройке в Министерстве обороны Украины за 24.00 27 марта.

– С целью продолжения ведения полномасштабной вооруженной агрессии против Украины противник продолжает перемещать дополнительные подразделения из состава тихоокеанского флота и западного военного округа. В то же время, отмечается значительное снижение интенсивности перевозок с глубины территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Направления активности врага:

На Волынском направлении остается высокой вероятность привлечения вооруженных сил республики Беларусь к агрессии против Украины.

– Продолжается ведение воздушной разведки на направлениях Ковель, Вараш, Сарны. Фиксируется подвоз автомобильным транспортом в район населенного пункта Калинковичи ракет в ОТРК “Искандер-М”, — говорится в сообщении.

В то же время на Полесском направлении враг не предпринимает активных наступательных действий.

— Продолжается перегруппировка отдельных подразделений из состава Восточного военного округа. Подразделения, понесшие существенные потери в ходе ведения наступательных действий, обычно отводятся на территорию Беларуси для восстановления боеспособности. Так, отмечается вывод с территории Киевской области на территорию Республики Беларусь в 2-х БТГр из состава 106-й воздушно-десантной дивизии, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Украины отметили, что Российская Федерация продолжает ракетные и авиационные удары по важным объектам военной инфраструктуры и передовым позициям с целью нанесения потерь и истощения личного состава.

На Северском направлении противник наступательных действий не производил. Сосредоточил усилия на закреплении и содержании ранее занятых рубежей.

На Слобожанском направлении враг отказался от наступательных действий в районе Сумы и пытается осуществить перегруппировку и отвод подразделений на другие направления.

– Да, одна из БТГр из состава 1-й танковой армии врага, которая была задействована в боевых действиях, в полном объеме выведена из Украины на территорию Российской Федерации, – говорится в сообщении.

Оккупанты продолжали наносить удары по объектам инфраструктуры города Харькова. В направлении города Изюм пытались вести наступательные действия.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивал на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежном и выходе в район Новотроицкого, а также захвате города Мариуполь, но безуспешно.

Армия РФ обстреливает из артиллерии и минометов населенные пункты Торецкое, Светлодарское, Троицкое, Пески.

– Основной целью оккупантов остается осуществление выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, – говорится в сообщении.

В Таврическом направлении подразделения росгвардии на временно занятых территориях в Херсонской области продолжают проводить фильтрационные мероприятия.

На Южнобужском направлении положения и действия противника оставались без существенных изменений.

В Минобороны отчитались, что Вооруженные силы Украины продолжают наносить значительные потери врагу.

— По имеющейся информации, в течение последних пяти суток в военные гарнизоны Нижегородской области привезено около 600 тел погибших на территории Украины военнослужащих, большинство из которых проходили службу в 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.