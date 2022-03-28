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Факты / Украина

Российские захватчики покинули Славутич – мэр города

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Российские захватчики покинули Славутич – мэр города

Мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил, что российские захватчики покинули город. Также он подчеркнул, что никакого сотрудничества с оккупантами, фейки о котором распространяли российские СМИ, не было.

— Никакого сотрудничества с оккупантами мы не ведем. Они сделали все, что хотели, проверили город (сегодня они завершили это делать) и выехали за пределы города. В городе сейчас их нет, – заверил Фомичев.

Также мэр Славутича добавил, что местным жителям с гуманитарной помощью помогают из всех городов Украины. Сейчас все соответствующие запасы накоплены на складах.

Поэтому Юрий Фомичев призвал не верить фейкам о том, что Славутич сотрудничает с российскими захватчиками или ведет переговоры о гуманитарной помощи.

26 марта стало известно, что город Славутич оккупирован российскими войсками. Юрий Фомичев объяснил, что украинские защитники не смогли сразиться с вражескими войсками, не подвергая жилые кварталы разрушениям, а жителей города — опасности.

Источник: Юрий Фомичев

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