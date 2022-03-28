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Факти / Україна

Російські загарбники залишили Славутич – мер міста

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Російські загарбники залишили Славутич – мер міста

Мер Славутича Юрій Фомічев повідомив, що російські загарбники залишили місто. Також він наголосив, що ніякої співпраці з окупантами, фейки про яку поширювали російські ЗМІ, не було.

– Ніякої співпраці з окупантами ми не ведемо. Вони зробили все, що хотіли, перевірили місто (сьогодні вони завершили це робити) і виїхали за межі міста. У місті наразі їх немає, – запевнив Фомічев.

Також міський голова Славутича додав, що місцевим жителям гуманітарною допомогою допомагають з усіх міст України. Наразі відповідні запаси накопичені на складах.

Тому Юрій Фомічев закликав не вірити  фейкам про те, що Славутич співпрацює з російськими загарбниками або веде переговори щодо гуманітарної допомоги.

26 березня стало відомо, що місто Славутич окуповане російськими військами. Юрій Фомічев пояснив, що українські захисники не змогли битися з ворожими військами, не наражаючи житлові квартали на руйнування, а жителів міста – на небезпеку.

Джерело: Юрій Фомічев

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