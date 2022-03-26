Город-спутник Чернобыльской АЭС Славутич оккупирован российскими войсками.

Об этом сообщил городской голова Юрий Фомичев.

— Славутич с сегодняшнего дня в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдать его без боя, но наши военные, Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли иначе, они военные, они для этого и работают, – отметил мэр.

Он добавил, что силы украинских военных были несоразмерны с российской навалой.

— Когда враг подошел к городу, когда начались обстрелы жилых кварталов, было принято решение – не прикрываться мирными жителями, не входить в город, как и договаривались с самого начала, – рассказал Фомичев.

Также он заявил, что известно о жертвах среди местного населения.

— В настоящее время подтверждены три смерти. Не всех мы еще узнали, – отметил городской голова.