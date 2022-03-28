С начала широкомасштабной войны России против Украины погибли 143 ребенка, еще 216 были ранены.

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что больше всего детей пострадали в Киевской области – 67, Харьковской – 49, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 27, Запорожской – 21, Херсонской – 24, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14.

Накануне 27 марта российские захватчики обстреляли села Изюмского района Харьковской области. В результате обстрелов погибли три ребенка и один получил ранение.

Также 27 марта из-за обстрела Луганщины двое детей получили ранения. В тот же день в результате обстрела врагом поселка в Фастовском районе Киевской области был ранен ребенок.

В Херсонской области в больнице умер 15-летний парень от ранений в результате артиллерийских обстрелов. В Сумской области российское военное транспортное средство наехало на семью, которая шла по дороге, в результате чего 15-летний подросток травмировался, а его отец умер в больнице.

Кроме того, в Офисе генпрокурора отметили, что с начала широкомасштабной войны России против Украины из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 733 учебных заведения, 74 из них разрушены полностью.

Самая худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.