Від початку широкомасштабної війни Росії проти України загинули 143 дитини, ще 216 були поранені.

В Офісі генпрокурора наголошують, що найбільше дітей постраждали у Київській області – 67, Харківській – 49, Донецькій – 53, Чернігівській – 38, Миколаївський – 30, Луганській – 27, Запорізькій – 21, Херсонській – 24, столиці – 16, Житомирській – 15 та Сумській – 14.

Напередодні, 27 березня, російські загарбники обстріляли села Ізюмського району Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули три дитини та одна дістала поранення.

Також 27 березня через обстріл Луганщини двоє дітей дістали поранень. У той же день внаслідок обстрілу ворогом селища у Фастівському районі Київської області була поранена дитина.

У Херсонській області в лікарні помер 15-річний хлопець від поранень внаслідок артилерійського обстрілу. У Сумській області російський військовий транспортний засіб наїхав на родину, яка йшла по дорозі, внаслідок чого 15-річний підліток був травмований, а його батько помер у лікарні.

Крім того, в Офісі генпрокурора наголосили, що від початку широкомасштабної війни Росії проти України через бомбардування та обстріли пошкоджено 733 заклади освіти, 74 з них зруйновані повністю.

Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та Києві.