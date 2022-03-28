Выплаты денежной помощи внутренне перемещенным лицам в размере 2-3 тыс. грн уже в марте смогут получить те, кто обратится за ее предоставлением до 14 апреля.

Это стало возможным после того как Кабинет министров внес соответствующие изменения в постановление от 25 марта 2022 года №363.

— Помощь внутренне перемещенным лицам, обратившимся за ее предоставлением до 14 апреля 2022 года, предоставляется, начиная с марта 2022 года, — говорится в постановлении.

Напомним, правительство выделило Министерству социальной политики 10 млрд гривен на реализацию программы Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Согласно этой программы детям будут платить 3 000 грн, взрослым – 2 000 грн.