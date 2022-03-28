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Факты / Украина

От 2 до 3 тыс. грн: кто из внутренне перемещенных лиц может рассчитывать на выплаты в марте

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гривны

Выплаты денежной помощи внутренне перемещенным лицам в размере 2-3 тыс. грн уже в марте смогут получить те, кто обратится за ее предоставлением до 14 апреля.

Это стало возможным после того как Кабинет министров внес соответствующие изменения в постановление от 25 марта 2022 года №363.

— Помощь внутренне перемещенным лицам, обратившимся за ее предоставлением до 14 апреля 2022 года, предоставляется, начиная с марта 2022 года, — говорится в постановлении.

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Напомним, правительство выделило Министерству социальной политики 10 млрд гривен на реализацию программы Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Согласно этой программы детям будут платить 3 000 грн, взрослым – 2 000 грн.

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Источник: Кабмин

Фото: Depositphotos

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