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Факти / Україна

Від 2 до 3 тис. грн: хто з внутрішньо переміщених осіб може розраховувати на виплати в березні

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гривны

Виплати грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам у розмірі 2-3 тис. грн вже в березні зможуть отримати ті, хто звернеться за її наданням до 14 квітня.

Це стало можливим після того, як Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до постанови від 25 березня 2022 року №363.

– Допомога внутрішньо переміщеним особам, які звернулися за її наданням до 14 квітня 2022 року, надається, починаючи з березня 2022 року, – йдеться в постанові.

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Нагадаємо, уряд виділив Міністерству соціальної політики 10 млрд грн на реалізацію програми надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.

Згідно з цією програмою, дітям платитимуть 3 тис. грн, дорослим – 2 тис. грн.

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Джерело: Урядовий портал

Фото: Depositphotos

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