Украинская и российская делегации прибыли в Стамбул для проведения нового раунда мирных переговоров лицом к лицу, нацеленных на достижение прогресса в прекращении войны.

Сообщается, что российская делегация поселилась в отеле Ciragan Palace Kempinski, а украинская — в Shangri-La Bosphorus, оба отеля находятся недалеко друг от друга в районе Бешикташ.

Переговоры делегаций состоятся в президентской резиденции Долмабахче в Стамбуле. Ожидается, что встреча пройдет за закрытыми дверями и начнется в 10:30 по Киеву.

Переговоры, как ожидается, будут проходить два дня.

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратится к делегациям на открытии встречи.

— У нас будет короткая встреча с делегациями завтра (29 марта, — Ред.) утром, — сказал президент Эрдоган на пресс-конференции после заседания кабинета министров в столице Турции.

На данный момент Россия и Украина провели три раунда очных переговоров в Беларуси, а четвертая встреча прошла в формате видеоконференции.

В телефонном разговоре в воскресенье Реджеп Эрдоган сказал своему российскому коллеге Владимиру Путину, что прекращение огня и мир между Москвой и Киевом должны быть достигнуты как можно скорее, а гуманитарная ситуация в регионе должна быть улучшена.

Президент Эрдоган повторил, что Турция будет продолжать всячески содействовать этому процессу. Ранее он уже заявлял, что те переговоры, которые были у турецкого лидера с президентами Украины и России, продвигаются в позитивном направлении.

Ранее министру иностранных дел Дмитрию Кулебе пришлось опровергать слова президента Турции о консенсусе между Украиной и РФ на переговорах.

Источники: CNN Turk, Anadolu Agency