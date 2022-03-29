Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
143 детей
Ранили Ранили
>216 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

Делегации Украины и РФ прибыли в Стамбул: сегодня стартуют двухдневные переговоры

Илья Нежигай редактор ленты
Делегации Украины и РФ прибыли в Стамбул: сегодня стартуют двухдневные переговоры

Украинская и российская делегации прибыли в Стамбул для проведения нового раунда мирных переговоров лицом к лицу, нацеленных на достижение прогресса в прекращении войны.

Сообщается, что российская делегация поселилась в отеле Ciragan Palace Kempinski, а украинская — в Shangri-La Bosphorus, оба отеля находятся недалеко друг от друга в районе Бешикташ.

Переговоры делегаций состоятся в президентской резиденции Долмабахче в Стамбуле. Ожидается, что встреча пройдет за закрытыми дверями и начнется в 10:30 по Киеву.

Переговоры, как ожидается, будут проходить два дня.

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратится к делегациям на открытии встречи.

— У нас будет короткая встреча с делегациями завтра (29 марта, — Ред.) утром, — сказал президент Эрдоган на пресс-конференции после заседания кабинета министров в столице Турции.

На данный момент Россия и Украина провели три раунда очных переговоров в Беларуси, а четвертая встреча прошла в формате видеоконференции.

В телефонном разговоре в воскресенье Реджеп Эрдоган сказал своему российскому коллеге Владимиру Путину, что прекращение огня и мир между Москвой и Киевом должны быть достигнуты как можно скорее, а гуманитарная ситуация в регионе должна быть улучшена.

Президент Эрдоган повторил, что Турция будет продолжать всячески содействовать этому процессу. Ранее он уже заявлял, что те переговоры, которые были у турецкого лидера с президентами Украины и России, продвигаются в позитивном направлении.

Ранее министру иностранных дел Дмитрию Кулебе пришлось опровергать слова президента Турции о консенсусе между Украиной и РФ на переговорах.

Читайте
Прямые переговоры Зеленского с Путиным поддерживают более 70% украинцев – опрос

Источники: CNN Turk, Anadolu Agency

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка