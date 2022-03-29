Українська та російська делегації прибули до Стамбула для проведення нового раунду мирних переговорів віч-на-віч, націлених на досягнення прогресу в припиненні війни.

Повідомляється, що російська делегація оселилася в готелі Ciragan Palace Kempinski, а українська – в Shangri-La Bosphorus, обидва готелі розміщені неподалік один від одного в районі Бешикташ.

Переговори делегацій відбудуться у президентській резиденції Долмабахче у Стамбулі. Очікується, що зустріч пройде за зачиненими дверима та розпочнеться о 10:30 за часом Києва.

Як очікується, переговори триватимуть два дні – з 28 до 30 березня.

Очікується, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернеться до делегацій на відкритті зустрічі.

– У нас буде коротка зустріч із делегаціями завтра (29 березня, – Ред.) вранці, – сказав президент Ердоган на пресконференції після засідання кабінету міністрів у столиці Туреччини.

Наразі Росія та Україна провели три раунди очних переговорів у Білорусі, а четверта зустріч відбулася у форматі відеоконференції.

У телефонній розмові в неділю Реджеп Ердоган сказав своєму російському колезі Володимиру Путіну, що припинення вогню та мир між Москвою та Києвом мають бути досягнуті якнайшвидше, а гуманітарна ситуація в регіоні має бути покращена.

Президент Ердоган повторив, що Туреччина продовжуватиме всіляко сприяти цьому процесу. Раніше він уже заявляв, що ті переговори, які турецький лідер має із президентами України та Росії, просуваються у позитивному напрямку.

Раніше міністру закордонних справ Дмитру Кулебі довелося спростовувати слова президента Туреччини щодо консенсусу між Україною та РФ на переговорах.

Джерела: CNN Turk, Anadolu Agency