Более 70% украинцев поддерживают прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным по поводу прекращения войны в нашем государстве.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг 18 марта.

Так, 74% опрошенных заявили, что поддерживают прямые переговоры Зеленского с Путиным. В то же время, четверть респондентов (24%) высказались против.

Еще 2% затруднились ответить на вопрос.

Несколько выше поддержка прямых переговоров на Юге (80%) и Востоке (85%) Украины. Однако и в других регионах большинство респондентов высказались в поддержку подобных переговоров.

В то же время, украинцы выступают категорически против подписания временного перемирия с РФ без вывода ее войск с территории Украины. По мнению 89% респондентов, такой сценарий является неприемлем.

Опрос проводился среди украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. В общей сложности были опрошены 1 000 респондентов. Социологи применили метод CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

В воскресенье, 20 марта, в интервью американскому телеканалу CNN Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным. Президент выразил мнение, что провал переговоров официальных делегаций Украины и РФ может спровоцировать третью мировую войну.

Фото: Социологическая группа Рейтинг