Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
143 детей
Ранили Ранили
>216 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

Успешное сдерживание врага и контратаки ВСУ: как прошли 33-е сутки войны в Украине

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ

На 34-е сутки полномасштабной войны в Вооруженные силы Украины сдерживают противника на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

На отдельных направлениях войска совершают успешные контратаки.

– Враг коварно наносит ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируется на хранилищах горючего, чтобы усложнить логистическое обеспечение и создать условия гуманитарного кризиса, отмечают в генеральном штабе ВСУ.

Российские оккупанты продолжают террор местного населения в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей, нарушая требования международного гуманитарного права.

– Обстреливают жилые дома, грабят, угоняют и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством, – добавляют в генштабе Вооруженных сил Украины.

Группировка Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отразила семь вражеских атак.

Украинские военные уничтожили:

  • 12 танков,
  • 10 боевых машин пехоты,
  • три единицы автомобильной техники.

Защитники Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поразили 17 воздушных целей:

  • восемь самолетов,
  • три вертолета,
  • четыре беспилотника разных типов,
  • две крылатые ракеты.

Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага. Утраты русских оккупантов уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 34-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка