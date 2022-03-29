На 34-е сутки полномасштабной войны в Вооруженные силы Украины сдерживают противника на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.
На отдельных направлениях войска совершают успешные контратаки.
– Враг коварно наносит ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируется на хранилищах горючего, чтобы усложнить логистическое обеспечение и создать условия гуманитарного кризиса, отмечают в генеральном штабе ВСУ.
Российские оккупанты продолжают террор местного населения в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей, нарушая требования международного гуманитарного права.
– Обстреливают жилые дома, грабят, угоняют и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством, – добавляют в генштабе Вооруженных сил Украины.
Группировка Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отразила семь вражеских атак.
Украинские военные уничтожили:
- 12 танков,
- 10 боевых машин пехоты,
- три единицы автомобильной техники.
Защитники Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поразили 17 воздушных целей:
- восемь самолетов,
- три вертолета,
- четыре беспилотника разных типов,
- две крылатые ракеты.
Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага. Утраты русских оккупантов уточняются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 34-е сутки.
За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ