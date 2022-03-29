На 34-е сутки полномасштабной войны в Вооруженные силы Украины сдерживают противника на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

На отдельных направлениях войска совершают успешные контратаки.

– Враг коварно наносит ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируется на хранилищах горючего, чтобы усложнить логистическое обеспечение и создать условия гуманитарного кризиса, отмечают в генеральном штабе ВСУ.

Российские оккупанты продолжают террор местного населения в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей, нарушая требования международного гуманитарного права.

– Обстреливают жилые дома, грабят, угоняют и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством, – добавляют в генштабе Вооруженных сил Украины.

Группировка Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отразила семь вражеских атак.

Украинские военные уничтожили:

12 танков,

10 боевых машин пехоты,

три единицы автомобильной техники.

Защитники Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поразили 17 воздушных целей:

восемь самолетов,

три вертолета,

четыре беспилотника разных типов,

две крылатые ракеты.

Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага. Утраты русских оккупантов уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 34-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ