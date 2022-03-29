Успішне стримування ворога та контратаки ЗСУ: як минула 33-тя доба війни в Україні

На 34-ту добу повномасштабної війни Збройні сили України стримують противника на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

На окремих напрямках війська здійснюють успішні контратаки.

– Ворог підступно завдає ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Концентрується на сховищах пального, щоб ускладнити логістичне забезпечення та створити умови гуманітарної кризи, – зазначають у генеральному штабі ЗСУ.

Російські окупанти продовжують терор місцевого населення в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей, порушуючи вимоги міжнародного гуманітарного права.

– Обстрілюють житлові будинки, грабують, викрадають та тримають у заручниках мирних жителів, займаються мародерством, – додають у генштабі Збройних сил України.

Угруповання Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбили сім ворожих атак.

Українські військові знищили:

12 танків,

10 бойових машин піхоти,

три одиниці автомобільної техніки.

Захисники Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу вразили 17 повітряних цілей:

вісім літаків,

три вертольоти,

чотири безпілотники різних типів,

дві крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 34-ту добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ