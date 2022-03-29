Успішне стримування ворога та контратаки ЗСУ: як минула 33-тя доба війни в Україні

На 34-ту добу повномасштабної війни Збройні сили України стримують противника на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
На окремих напрямках війська здійснюють успішні контратаки.
– Ворог підступно завдає ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Концентрується на сховищах пального, щоб ускладнити логістичне забезпечення та створити умови гуманітарної кризи, – зазначають у генеральному штабі ЗСУ.
Російські окупанти продовжують терор місцевого населення в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей, порушуючи вимоги міжнародного гуманітарного права.
– Обстрілюють житлові будинки, грабують, викрадають та тримають у заручниках мирних жителів, займаються мародерством, – додають у генштабі Збройних сил України.
Угруповання Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбили сім ворожих атак.
Українські військові знищили:
- 12 танків,
- 10 бойових машин піхоти,
- три одиниці автомобільної техніки.
Захисники Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу вразили 17 повітряних цілей:
- вісім літаків,
- три вертольоти,
- чотири безпілотники різних типів,
- дві крилаті ракети.
Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 34-ту добу.
За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ