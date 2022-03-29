Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 33 день війни
Вбили Вбили
143 дітей
Поранили Поранили
>216 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна

Успішне стримування ворога та контратаки ЗСУ: як минула 33-тя доба війни в Україні

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Втрати техніки РФ

На 34-ту добу повномасштабної війни Збройні сили України стримують противника на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

На окремих напрямках війська здійснюють успішні контратаки.

– Ворог підступно завдає ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Концентрується на сховищах пального, щоб ускладнити логістичне забезпечення та створити умови гуманітарної кризи, – зазначають у генеральному штабі ЗСУ.

Російські окупанти продовжують терор місцевого населення в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей, порушуючи вимоги міжнародного гуманітарного права.

– Обстрілюють житлові будинки, грабують, викрадають та тримають у заручниках мирних жителів, займаються мародерством, – додають у генштабі Збройних сил України.

Угруповання Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбили сім ворожих атак.

Українські військові знищили:

  • 12 танків,
  • 10 бойових машин піхоти,
  • три одиниці автомобільної техніки.

Захисники Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу вразили 17 повітряних цілей:

  • вісім літаків,
  • три вертольоти,
  • чотири безпілотники різних типів,
  • дві крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 34-ту добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка