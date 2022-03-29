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Факты / Украина

Карта боевых действий: где в Украине идут бои

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ

За более месяца полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию карту боевых действий от Institute for the study of war и CTP, которая условно отражает ситуацию в городах Украины.

Карта боевых действий в Украине

Карта бойових дій на 28 березня 2022

Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 29 марта 2022 года

На 34-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины успешно сдерживают противника на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях и на отдельных направлениях войска осуществляют успешные контратаки.

Тем временем враг коварно наносит ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов.

Концентрируется он на хранилищах горючего, чтобы усложнить логистическое обеспечение и создать условия гуманитарного кризиса.

Так, 29 марта продолжается тушение пожара на предприятии для хранения горючего в одном из населенных пунктов Ровенского района, который накануне в 21.05 спровоцировал ракетный удар.

Разлива нефтепродуктов за пределы обвалования нет, жертв и пострадавших также.

Российские оккупанты продолжают террор местного населения в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей, нарушая требования международного гуманитарного права.

Однако только на Донецком и Луганском направлениях группировки Объединенных сил в сутки отразили семь вражеских атак.

Украинские военные уничтожили:

  • 12 танков,
  • 10 боевых машин пехоты,
  • три единицы автомобильной техники.

Поразили 17 воздушных целей и защитники Воздушных сил Вооруженных сил Украины:

  • восемь самолетов,
  • три вертолета,
  • четыре беспилотника разных типов,
  • две крылатые ракеты.

Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага. Потери русских оккупантов уточняются.

По состоянию на 28 марта в Киевской области российские военные наносили ракетные обстрелы в Бучанском районе, в Борщаговской и Вишневской территориальных общинах, а также по населенным пунктам вдоль Житомирской трассы.

Поврежден жилой дом в Святопетровском.

Продолжались оборонительные бои вокруг Чернигова. Под минометные обстрелы попал один из жилых микрорайонов города, погибших нет.

Два человека получили ранения и 12 эвакуированы после ракетных ракетно-бомбовых ударов в Житомирской области.

Ночью 28 марта оккупанты продолжали наносить удары из оружия дальнего действия по окраинам Харькова, продолжались бои в Изюме.

Семья из четырех человек погибла в результате попадания вражеской ракеты в жилой дом в селе Оскол Харьковской области. Четырехлетняя девочка получила ранения.

Малая Рогань, Ольховка и Гусаровка Харьковской области “зачищены” от оккупантов и находятся под контролем украинских войск.

В отдельных направлениях Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступлению.

В Волынской области в 08.12 28 марта спасатели локализовали возгорание резервуара нефтебазы в окрестностях Луцка, куда около 22.00 27 марта попала крылатая ракета, выпущенная с территории Беларуси.

В результате обстрелов в селе Боровском Луганской области погиб ребенок.

Вооруженные силы Украины выбили россиян из одного из районов Рубежного.

В Донецкой области напряженная ситуация была вдоль всей линии столкновения.

Атаки врага не позволили ему продвинуться дальше. Продолжается блокада Мариуполя.

За прошедшие сутки под мощный обстрел войск РФ попали село Станислав и пгт Великая Александровка Херсонской области. Есть погибшие, в их числе – дети.

Потери россиян в Украине по состоянию на 28 марта 2022 года

  • около 17 тыс. личного состава,
  • 586 танков,
  • 1 694 боевых бронированных машины,
  • 302 единицы артиллерийских систем,
  • 95 единиц реактивных систем залпового огня,
  • 54 единицы средств противовоздушной обороны,
  • 123 самолета,
  • 127 вертолетов,
  • 1 150 единиц автомобильной техники,
  • семь кораблей (катеров),
  • 73 цистерны с горюче-смазочными материалами,
  • 66 беспилотников оперативно-тактического уровня,
  • 21 единица специальной техники,
  • четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса

Карта бойових дій на 27 березня 2022

Полномасштабная война в Украине продолжается с около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

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Читайте: Карта воздушных тревог в Украине - онлайн

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