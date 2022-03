За более месяца полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию карту боевых действий от Institute for the study of war и CTP, которая условно отражает ситуацию в городах Украины.

Карта боевых действий в Украине

Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 29 марта 2022 года

На 34-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины успешно сдерживают противника на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях и на отдельных направлениях войска осуществляют успешные контратаки.

Тем временем враг коварно наносит ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов.

Концентрируется он на хранилищах горючего, чтобы усложнить логистическое обеспечение и создать условия гуманитарного кризиса.

Так, 29 марта продолжается тушение пожара на предприятии для хранения горючего в одном из населенных пунктов Ровенского района, который накануне в 21.05 спровоцировал ракетный удар.

Разлива нефтепродуктов за пределы обвалования нет, жертв и пострадавших также.

Российские оккупанты продолжают террор местного населения в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей, нарушая требования международного гуманитарного права.

Однако только на Донецком и Луганском направлениях группировки Объединенных сил в сутки отразили семь вражеских атак.

Украинские военные уничтожили:

12 танков,

10 боевых машин пехоты,

три единицы автомобильной техники.

Поразили 17 воздушных целей и защитники Воздушных сил Вооруженных сил Украины:

восемь самолетов,

три вертолета,

четыре беспилотника разных типов,

две крылатые ракеты.

Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага. Потери русских оккупантов уточняются.

По состоянию на 28 марта в Киевской области российские военные наносили ракетные обстрелы в Бучанском районе, в Борщаговской и Вишневской территориальных общинах, а также по населенным пунктам вдоль Житомирской трассы.

Поврежден жилой дом в Святопетровском.

Продолжались оборонительные бои вокруг Чернигова. Под минометные обстрелы попал один из жилых микрорайонов города, погибших нет.

Два человека получили ранения и 12 эвакуированы после ракетных ракетно-бомбовых ударов в Житомирской области.

Ночью 28 марта оккупанты продолжали наносить удары из оружия дальнего действия по окраинам Харькова, продолжались бои в Изюме.

Семья из четырех человек погибла в результате попадания вражеской ракеты в жилой дом в селе Оскол Харьковской области. Четырехлетняя девочка получила ранения.

Малая Рогань, Ольховка и Гусаровка Харьковской области “зачищены” от оккупантов и находятся под контролем украинских войск.

В отдельных направлениях Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступлению.

В Волынской области в 08.12 28 марта спасатели локализовали возгорание резервуара нефтебазы в окрестностях Луцка, куда около 22.00 27 марта попала крылатая ракета, выпущенная с территории Беларуси.

В результате обстрелов в селе Боровском Луганской области погиб ребенок.

Вооруженные силы Украины выбили россиян из одного из районов Рубежного.

В Донецкой области напряженная ситуация была вдоль всей линии столкновения.

Атаки врага не позволили ему продвинуться дальше. Продолжается блокада Мариуполя.

За прошедшие сутки под мощный обстрел войск РФ попали село Станислав и пгт Великая Александровка Херсонской области. Есть погибшие, в их числе – дети.

Потери россиян в Украине по состоянию на 28 марта 2022 года

около 17 тыс. личного состава,

586 танков,

1 694 боевых бронированных машины,

302 единицы артиллерийских систем,

95 единиц реактивных систем залпового огня,

54 единицы средств противовоздушной обороны,

123 самолета,

127 вертолетов,

1 150 единиц автомобильной техники,

семь кораблей (катеров),

73 цистерны с горюче-смазочными материалами,

66 беспилотников оперативно-тактического уровня,

21 единица специальной техники,

четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса

Полномасштабная война в Украине продолжается с около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Фото: Генеральный штаб ВСУ