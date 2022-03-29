За более месяца полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.
Факты ICTV предлагают вниманию карту боевых действий от Institute for the study of war и CTP, которая условно отражает ситуацию в городах Украины.
Карта боевых действий в Украине
Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 29 марта 2022 года
На 34-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины успешно сдерживают противника на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях и на отдельных направлениях войска осуществляют успешные контратаки.
Тем временем враг коварно наносит ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов.
Концентрируется он на хранилищах горючего, чтобы усложнить логистическое обеспечение и создать условия гуманитарного кризиса.
Так, 29 марта продолжается тушение пожара на предприятии для хранения горючего в одном из населенных пунктов Ровенского района, который накануне в 21.05 спровоцировал ракетный удар.
Разлива нефтепродуктов за пределы обвалования нет, жертв и пострадавших также.
Российские оккупанты продолжают террор местного населения в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей, нарушая требования международного гуманитарного права.
Однако только на Донецком и Луганском направлениях группировки Объединенных сил в сутки отразили семь вражеских атак.
Украинские военные уничтожили:
- 12 танков,
- 10 боевых машин пехоты,
- три единицы автомобильной техники.
Поразили 17 воздушных целей и защитники Воздушных сил Вооруженных сил Украины:
- восемь самолетов,
- три вертолета,
- четыре беспилотника разных типов,
- две крылатые ракеты.
Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага. Потери русских оккупантов уточняются.
По состоянию на 28 марта в Киевской области российские военные наносили ракетные обстрелы в Бучанском районе, в Борщаговской и Вишневской территориальных общинах, а также по населенным пунктам вдоль Житомирской трассы.
Поврежден жилой дом в Святопетровском.
Продолжались оборонительные бои вокруг Чернигова. Под минометные обстрелы попал один из жилых микрорайонов города, погибших нет.
Два человека получили ранения и 12 эвакуированы после ракетных ракетно-бомбовых ударов в Житомирской области.
Ночью 28 марта оккупанты продолжали наносить удары из оружия дальнего действия по окраинам Харькова, продолжались бои в Изюме.
Семья из четырех человек погибла в результате попадания вражеской ракеты в жилой дом в селе Оскол Харьковской области. Четырехлетняя девочка получила ранения.
Малая Рогань, Ольховка и Гусаровка Харьковской области “зачищены” от оккупантов и находятся под контролем украинских войск.
В отдельных направлениях Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступлению.
В Волынской области в 08.12 28 марта спасатели локализовали возгорание резервуара нефтебазы в окрестностях Луцка, куда около 22.00 27 марта попала крылатая ракета, выпущенная с территории Беларуси.
В результате обстрелов в селе Боровском Луганской области погиб ребенок.
Вооруженные силы Украины выбили россиян из одного из районов Рубежного.
В Донецкой области напряженная ситуация была вдоль всей линии столкновения.
Атаки врага не позволили ему продвинуться дальше. Продолжается блокада Мариуполя.
За прошедшие сутки под мощный обстрел войск РФ попали село Станислав и пгт Великая Александровка Херсонской области. Есть погибшие, в их числе – дети.
Потери россиян в Украине по состоянию на 28 марта 2022 года
- около 17 тыс. личного состава,
- 586 танков,
- 1 694 боевых бронированных машины,
- 302 единицы артиллерийских систем,
- 95 единиц реактивных систем залпового огня,
- 54 единицы средств противовоздушной обороны,
- 123 самолета,
- 127 вертолетов,
- 1 150 единиц автомобильной техники,
- семь кораблей (катеров),
- 73 цистерны с горюче-смазочными материалами,
- 66 беспилотников оперативно-тактического уровня,
- 21 единица специальной техники,
- четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса
Полномасштабная война в Украине продолжается с около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.
Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
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Фото: Генеральный штаб ВСУ