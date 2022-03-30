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Факти / Україна

Окупанти частково відводять окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
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Росіяни продовжують частковий відвід підрозділів з території Київської та Чернігівської областей.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18.00 30 березня. За їхніми даними, у загарбників є суттєві проблеми зі станом бойової техніки.

– У 163 танковому полку виявлено значну кількість непрацездатної техніки. Її планують транспортувати на тимчасово окуповані території Донецької області для подальшого відновлення, – зазначили у Генштабі.

Противник продовжує зазнавати значних втрат. У пункті дислокації 83 окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими. Їх кількість складає понад 200 осіб.

Самопроголошене керівництво Республіки Білорусь продовжує заперечувати участь у війні проти України. Хоча надає територію для розміщення підрозділів Збройних сил РФ, аеродромну та транспортну мережі, а також місця для розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет.

Також Білорусь надає російським окупантам свої лікарні та медиків. Протягом останньої доби до населеного пункту Наровля Гомельської області постійно доставляють росіян з різними травмами.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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